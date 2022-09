Volontari di Legambiente ripuliscono dai rifiuti il lago alla ex Fornace di Rughi

19 sacchi gialli con rifiuti selezionati, 12 sacchi grigi di rifiuti non differenziati, una tettoia, tre tavoli in plastica, pezzi di metallo vari, due vasche di Pvc, un cubo di polistirolo. Questo è quello che hanno raccolto i volontari di Legambiente operanti sul territorio di Porcari al lago della Ex Fornace di Rughi.

“Legambiente, la cui sede si trova nella struttura situata in piazza Unità d’Italia dietro al comune – spiega l’assessore all’ambiente Franco Fanucchi – collabora con il comune di Porcari da circa un anno e mezzo dedicandosi ad attività di sensibilizzazione su temi ambientali e anche alla pulizia dai rifiuti di zone del paese concordate con l’amministrazione”.

“Il lago della Fornace – prosegue l’assessore al bilancio Roberta Menchetti – nel mese di ottobre passerà di proprietà all’amministrazione che se l’è aggiudicato inserendosi in una procedura di concordato”.

“Questo lago – continua Fanucchi – è da sempre molto frequentato da pescatori di ogni genere spesso anche giovani che ne hanno fatto il loro punto di ritrovo. Non è difficile incontrarli anche durante la notte intenti a gettare le loro esche per catturare anche grandi prede che si trovano nelle profondità del lago ed è per questo che noi vogliamo che il lago resti aperto. Questo luogo si trova in uno dei polmoni verdi più importanti del nostro paese e deve essere tutelato il più possibile, per questo lo abbiamo acquistato con l’intento di preservarlo; questa iniziativa presa con Legambiente va appunto in questa direzione nell’attesa di interventi di maggior peso”.