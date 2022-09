Scuola, Bertolucci (Pd): “Basta con le false polemiche da campagna elettorale”

“Basta con le false polemiche da campagna elettorale”. A dirlo è il segretario del Pd di Capannori, Antonio Bertolucci.

“In questi ultimi tempi – commenta – i rappresentanti delle forze del centrodestra non perdono occasione per attribuire le cause di tutto quello che non funziona al Pd ed alle amministrazioni da esso guidate. È incredibile la faccia tosta con la quale cercano di attribuire ai partiti di centrodestra tutto quello che di buono ha fatto il governo Draghi, ed al Partito Democratico tutto quello che non ha funzionato come avrebbe dovuto (fino ad arrivare al Tajani di turno che ha avuto la sfrontatezza di affermare che la responsabilità della caduta del governo era del Pd).

Anche oggi non manca il solito intervento con il quale si cerca di individuare il Partito Democratico come responsabile delle disfunzioni (tra l’altro limitatissime) che si sono riscontrate in alcune realtà nella fase di avvio dell’anno scolastico”.

“Prendendo a pretesto una iniziativa di Sinistra Con con la quale questa forza politica intende avviare un confronto sulle problematiche della scuola conseguenti alle scelte nazionali attuate a partire dagli ultimi decenni e nei quali i governi di centrodestra si sono particolarmente distinte per tagli alle risorse e miopie sulle prospettive, si cerca di colpevolizzare comuni e provincia per questioni che poco o nulla hanno a che fare con le loro specifiche competenze e le forze di sinistra a livello nazionale per tutto il resto. Ma i cittadini sanno che negli ultimi venti anni a lungo i governi hanno visto protagoniste proprio le forze di centrodestra e proprio questi governi sono quelli che più di altri hanno operato nel fondamentale settore della Pubblica Istruzione, scelte scellerate le cui conseguenze arrivano fino ad oggi. Le competenze degli enti locali in merito alle scuole si limitano ad assicurare locali adeguati, mense e trasporti, nulla possono sui docenti, il numero dei ragazzi per classe e sulla didattica”.

“È sotto gli occhi di tutti lo sforzo compiuto da Comuni e Provincia per reperire risorse fondamentali per ristrutturare e costruire plessi scolatici che siano moderni, funzionali, attraenti per i ragazzi e per i docenti – conclude Bertolucci – Si dice che alcune classi sono ancora nei container, ma si omette di dire che ci sono già risorse e progetti (anche lavori già iniziati) per ovviare a tutto questo. Si abbia la correttezza di dire ai cittadini, solo per fare un esempio, quante risorse sono state spese in questi ultimi anni e quante stanno per essere spese nel Comune di Capannori. E si provi a vedere se i disagi che si sono riscontrati sul nostro territorio non siano comuni anche a territori gestiti dalle forze a loro vicine”.