Calzature, oltre 120 incontri e 5 nazioni per la due giorni di business a Segromigno

Oltre 120 incontri, 5 nazioni rappresentate e due giorni di business fra imprese della calzatura italiane ed estere in un contesto unico come la Lucchesia, Capannori e Montecarlo e i territori di the Lands of Giacomo Puccini.

L’evento – che si è tenuto nell’ambito degli appuntamenti collaterali della mostra Boom, la moda italiana in corso al Palazzo delle Esposizioni di Lucca – è stato organizzato da Cna Federmoda, Tuscany for Shoes T4S (Rete di imprese del settore calzaturiero) e Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con il Comune di Capannori e Luccapromos, grazie al sostegno del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e di Ice Agenzia.

“Siamo pienamente soddisfatti dell’anno zero di questo evento che abbiamo intenzione di ripetere e potenziare – dice il presidente della rete di imprese del settore calzaturiero Roberto Scaramucci -. L’evento è stato introdotto da un forum in cui è emerso un quadro internazionale positivo, ma in forte cambiamento, a cui le imprese devono tendere anche dal punto di vista del marketing e della comunicazione, con strumenti e tendenze che cambiano a livello internazionale. A valle del forum una fitta agenda di appuntamenti con le imprese della rete Tuscany 4 shoes presso il parco scientifico di Capannori, per poi visitare la mostra Boom, la moda italiana, che assieme alla visita al Micam di Milano hanno dato lo spunto per agganciare l’evento incoming”.

“Il B2B è un altro mattone importante nella costruzione della rete che sta continuando a crescere. Le imprese – anche da queste occasioni – colgono importanti opportunità per favorire i processi di commercializzazione sia all’estero, che sul territorio, anche valorizzando il contesto unico e attrattivo che hanno a disposizione – sostiene Pietro Angelini, temporary manager della rete T4s -. In questa logica poter consentire ai buyer internazionali di visitare non solo le aziende, ma anche i luoghi dove queste operano è un importante fattore competitivo per tutto il comparto”.

“La prima fase di crescita della rete – conclude l’assessora all’innovazione e al polo tecnologico del Comune di Capannori Lucia Micheli – trova in questo progetto un suo ulteriore elemento di sviluppo. Insieme ai progetti di formazione avviati nei mesi scorsi, alla ricerca e all’ottenimento di importanti finanziamenti in innovazione, digitalizzazione e strumentazione per le imprese, riuscire a impostare azioni territoriali di promo- commercializzazione è un risultato fondamentale per la rete. Per questo auspichiamo che questo evento divenga un appuntamento periodico di riferimento per il nostro distretto”.