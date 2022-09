A Pariana il corso per imparare a usare il defibrillatore

Anche a Villa Basilica arriva il corso Bls-D gratuito e aperto a tutti della Cecchini Cuore onlus.

Il corso è stato organizzato dal gruppo Fratres donatori di sangue di Pariana, si terrà alle ex scuole in via Regina Margherita, a Pariana venerdì (23 settembre) alle 21, avrà la durata di 3 ore e sarà tenuto dall’istruttore Bls-D certificato Fabrizio Bonino dell’associazione Cecchini Cuore Onlus.

Sarà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzare un Dae (defibrillatore automatico esterno) e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).

E’ completamente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età o di altro genere.

Per motivi organizzativi è richiesta la presenza 15/20 minuti prima dell’evento per poter prendere tutti i dati necessari all’invio dell’attestato di partecipazione che sarà inviato nel giro di pochi giorni.

Per iscriversi: 340-9032477. Per informazioni sul corso: 342-8602303.