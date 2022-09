San Ginese, tre nuove condotte sotto la strada per evitare allagamenti

L’amministrazione comunale di Capannori ha realizzato tre nuove condotte sottostradali per la regimazione dell’acqua piovana a San Ginese: due in via di Circonvallazione ed una in via di Villa per un investimento di 35mila euro coperto da un finanziamento regionale.

“L’obiettivo di questi lavori è quello di migliorare il ricevimento e il convogliamento delle acque di scarico e quindi la regimazione idraulica in punti strategici di queste due viabilità, per evitare problemi legati agli allagamenti e assicurando così maggiore sicurezza- spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. La sicurezza idraulica del territorio è per noi di fondamentale importanza e vogliamo assicurarla anche attraverso interventi di questo tipo”.