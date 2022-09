Capannori, riprendono i corsi sportivi comunali

Tornano a pieno regime, dopo la pandemia, per la stagione 2022-2023 i corsi sportivi comunali a Capannori rivolti a bambini, ragazzi e adulti. I corsi partiranno nella seconda metà di ottobre, mentre all’inizio della prossima settimana aprirà il bando per l’affidamento in gestione dei corsi rivolto ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, società, ed altri soggetti iscritti al settore sportivo del Forum delle associazioni del Comune di Capannori, con l’eccezione delle discipline sportive che non vengono proposte da questi.

I corsi si articoleranno in due macro aree: attività rivolte al benessere psico-fisico e attività propedeutiche per l’avviamento alle diverse discipline sportive.

“Siamo davvero molto soddisfatti di poter tornare ad offrire ai nostri cittadini la possibilità di frequentare i corsi sportivi comunali con la stessa tempistica pre -Covid e con un’ampia proposta di attività sportive adatte a tutte le età e rispondenti alle varie esigenze – afferma l’assessore allo sport, Lucia Micheli-. Dopo la ripartenza dello scorso anno non proprio a pieno regime a causa di un’emergenza sanitaria non ancora cessata, per la stagione 2022-2023 i corsi torneranno a svolgersi nelle stesse modalità e tempi precedenti al Covid. Il nostro obiettivo è quello di continuare a promuovere con ancora più impegno l’attività fisica sul territorio e quindi il benessere psico-fisico dei nostri cittadini e, al contempo, i valori legati alla pratica sportiva, secondo un concetto di sport accessibile a tutti -. Per la realizzazione dei corsi, anche per la stagione che sta per iniziare, intendiamo valorizzare sia le professionalità delle associazioni sportive che fanno parte del Forum, perché costituiscono una risorsa molto importante per la nostra comunità nella promozione dello sport, sia le competenze e l’esperienza delle altre realtà sportive del territorio. Ringrazio fin da ora tutte le associazioni che svolgeranno i corsi e invito i cittadini a frequentarli ancor più numerosi di prima”.