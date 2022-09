A Capannori la marcia solidale “Alice run”

Sabato (1° ottobre) si terrà la marcia solidale Alice run – Sorridi sempre alla vita, organizzata dalla Fondazione Alice Benvenuti col patrocinio del comune di Capannori, valevole per il trofeo podistico lucchese.

Il ritrovo è previsto alla sede della Fondazione, in via Pesciatina, 467 a Camigliano, dove alle 15 si terrà la consegna dei cartellini. La partenza libera della manifestazione podistica non competitiva è in programma fino alle 16 e i percorsi percorribili, durante i quali saranno presenti punti di ristoro, sono tre: 3 chilometri, 6 chilometri e 10 chilometri.

Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara e sarà consegnato un premio alle società o gruppi più numerosi.

La quota di iscrizione è di 3 euro per i podisti tesserati Tpl e 3,50 euro per i podisti occasionali.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti Ets a sostegno delle famiglie dell’ospedale pediatrico Meyer e delle giovani generazioni sul territorio.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 347 6660146 o 392 5192474.