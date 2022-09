Capannori, aperto il bando per l’affidamento in gestione dei corsi sportivi comunali 2022-2023

È aperto il bando per l’affidamento in gestione dei corsi sportivi comunali 2022-2023 per bambini, ragazzi e adulti. Il bando è rivolto ad associazioni sportive, società, circoli, enti, club, dilettantistici regolarmente costituiti e senza fini di lucro che intendano realizzare corsi sportivi da svolgersi negli impianti sportivi e locali di proprietà comunale ed eventualmente in impianti e locali privati, nel caso se ne verificasse la disponibilità.

I corsi inizieranno nella seconda metà di ottobre e si articoleranno in due percorsi, distinti in macro aree: attività rivolte al Benessere psico-fisico, come ad esempio attività fisica adattata (Afa), attività per il benessere, attività ludico-ricreative e attività propedeutiche per l’avviamento alle diverse discipline sportive come, ad esempio, arti marziali e attività equestri.

Le tariffe di tutti i corsi, ad esclusione di quelli residenziali, ormai invariate da alcuni anni, saranno comprese tra i 125 e i 160 euro e saranno differenziate per ragazzi, adulti ed anziani (over 65).

La richiesta di partecipazione al bando deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando l’apposito schema Allegato B al bando e per ogni singolo corso proposto dovrà essere compilata una scheda (Allegato C) e deve essere presentata entro e non oltre il termine del 3 ottobre. L’invio deve essere effettuato esclusivamente mediante Pec al seguente indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it, utilizzando come oggetto la dicitura Avviso di selezione per corsi sportivi 2022-2023.

Il bando e gli allegati sono reperibili all’albo on line sul sito internet del Comune. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Nuove Cittadinanze – innovazione civica – associazionismo – sport e politiche giovanili: telefono 0583 428354; email sport@comune.capannori.lu.it.