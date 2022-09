La tutela ambientale torna nelle scuole della piana con “Puliamo il mondo”

Sensibilizzazione rispetto alla gestione dei rifiuti e responsabilizzazione delle giovani generazioni in vista di una sfida quantomai urgente da affrontare. Questi i temi che animeranno la trentesima edizione di Puliamo il mondo, il progetto rivolto alle scuole e dedicato alla gestione dei rifiuti in un’ottica di tutela ambientale. Il programma dell’iniziativa è stato presentato stamani (mercoledì 28 ottobre) con una conferenza stampa svoltasi nella sede del comune di Capannori alla quale sono interventi la presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Maria Cristina Nanni, Giulia Trotti dell’ufficio di presidenza di Legambiente Toscana, l’assessore all’ambiente del comune di Capannori, Giordano Del Chiaro, il vice sindaco di Altopascio Daniel Toci, l’assessore alla scuola del comune di Porcari Eleonora Lamandini, i consiglieri comunali di Capannori, Gianni Campioni e Claudia Berti, il consigliere del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Claudio Ghilardi e Giulia Pasquini di Lucart Spa.

Un progetto “abituale ma non scontato”, come lo ha definito lo stesso assessore all’ambiente del comune di Capannori Giordano Del Chiaro che riveste oggi un ruolo decisivo, anche rispetto alle cogenti istanze di sostenibilità che caratterizzano il nostro periodo. Un corretto trattamento dei rifiuti e l’attenzione alle varie filiere dell’economia circolare sono infatti funzionali alla riduzione di emissioni nell’atmosfera, e rappresentano misure efficaci per contrastare il cambiamento climatico. A tal proposito lo stesso Del Chiaro ha evidenziato l’importanza di proseguire e se possibile intensificare questi progetti di decoro e salvaguardia ambientale.

“Il tema dei rifiuti è ormai diventato un progetto di comunità che coinvolge numerose realtà ed associazioni, ed è fondamentale non demandare ad altri questo tipo di iniziative – afferma Del Chiaro -. Nessuno rinuncerebbe ai progressi fatti in questi anni in termini di raccolta differenziata, pulizia del territorio e sensibilità ambientale”

Un’iniziativa rinnovata e ampliata che torna a coinvolgere attivamente gli istituti scolastici e i più piccoli, dopo gli impedimenti ingenerati dal covid. Sulla centralità delle nuove generazioni nella “lotta contro l’inciviltà” si sono soffermati i vari delegati delle amministrazioni comunali, e in particolare modo il vice sindaco di Altopascio Daniele Toci. Quest’ultimo ha evidenziato come nei bambini alberghi una sensibilità spiccata verso le tematiche ambientali. Una consapevolezza che, se affinata, può rendere i più piccoli “insegnati degli adulti” in materia di decoro ambientale.

“Siamo felici di poter riportare Puliamo il mondo negli istituti dopo le interruzioni causate dalla pandemia – afferma Toci – questo tipo di iniziativa rappresenta per noi un investimento per il futuro, rivolto a bambini che a dire il vero rivelano una sorprendente sensibilità per quanto riguarda la difesa dell’ambiente”

Un concetto ulteriormente corroborato dall’intervento dall’assessore alla scuola del comune di Porcari Eleonora Lamandini, che ha inoltre auspicato l’inserimento di questi progetti a forte connotazione ambientale in un percorso formativo- didattico che non si esaurisca nell’ambito della singola iniziativa.

Due le novità principali che caratterizzano Puliamo il mondo nella sua trentesima edizione. Primo tra tutti la partecipazione di Lucart, realtà già attiva sul territorio nell’area di Borgo a Mozzano e che adesso estende il suo margine d’azione. Sui motivi di questo nuovo sodalizio si è espressa la stessa rappresentante Lucart Giulia Pasquini, che ha posto la lente sul concetto di “cultura del riciclo”.

“Ci siamo inseriti in questa iniziativa perché crediamo nella cultura ecologica del riciclo, che richiede necessariamente una componente fattiva – dichiara la Pasquini – noi adulti facciamo tante teoria, ma i bambini hanno bisogno di fare le cose nella pratica, partecipando attivamente”

Il secondo elemento inedito è rappresentato dalla mostra allestita presso la sede di Legambiente a Porcari in piazza dell’Unità d’Italia, nella quale verranno esposti artefatti realizzati con materiali di scarto. Modalità originali di rielaborazione dei rifiuti in grado di illuminare potenzialità latenti insite nel rispetto dell’ambiente. L’esposizione sarà visitabile dall’1 al 21 ottobre nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11.

Il programma è fitto e ha inizio domani (29 settembre) ad Altopascio, dove dalle 7,45 alle 9,45 due classi della secondaria di primo grado parteciperanno a lezioni teoriche separate e ad un’uscita condivisa sul territorio. Il giorno successivo l’iniziativa si sposta a Porcari alla scuola secondaria di primo grado E.Pea. Qui dalle 8,30 alle 12,30 si terranno lezioni mirate sulle raccolte differenziate ed uscita in paese per pulizia e raccolta rifiuti.

Il primo appuntamento del nuovo mese è previsto per l‘1 ottobre e si coniuga al Sabato per l’Ambiente, promosso dal consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione con Ascit e comune di Capannori, saranno ripuliti numerosi corsi d’acqua: Marlia ore 8 – 12 Piazzale della Scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari, pulizia e controllo dei canali della zona di Lammari e Marlia (Canale Nuovo, Canale Giallo, Rio Arnolfini, Rio Nocella e Viaccia); Vorno: ore 8.30-12.30 via Folle Mansi, pulizia del paese a cura dell’associazione ‘La Racchetta’; Gragnano – San Martino in Colle ore 9 –12 Campo sportivo “Merano Bernacchi” di Gragnano, pulizia delle vie ed aree verdi dei paesi di Gragnano e San Martino in Colle a cura di Atletico Gragnano-Asd e Comitato Paesano di Gragnano; Altopascio ore 9-12 via Mascagni, pulizia e rimozione rifiuti dal parco pubblico di Altopascio, in collaborazione con le associazioni Natura di Mezzo e Live Better; Paganico: ore 9.30-12.30 Corte Pinochi, cura dei canali, pulizia e rimozione dei rifiuti a cura dei donatori di sangue di Paganico; Pieve San Paolo: ore 14.30 -16.30 chiesa di Pieve San Paolo, pulizia del paese a cura dei donatori di sangue di Pieve San Paolo; Parezzana – Toringo – Verciano: ore 15-18, Piazzale della Chiesa di Parezzana, pulizia, rimozione discariche e raccolta differenziata dei rifiuti in alcuni punti del paese, a cura dell’Associazione “Il Faro”;

Domenica (2 ottobre) l’iniziativa proseguirà a Castelvecchio di Compito dalle 9 alle 12 , partendo dal campo sportivo, con la pulizia dell’Oasi del Bottaccio in collaborazione con comune di Bientina, Legambiente Valdera, Fonte del sorriso; e a Ruota dalle ore 16 alle 19 (chiesa di Ruota, raccolta dei rifiuti nel borgo storico e nel tratto antistante la fontana del paese, a cura di paesani e cittadini);

Martedì 4 ottobre sarà la volta del San Colombano dalle ore 11 alle 16, coinvolgendo la scuola primaria nella rimozione dei rifiuti abbandonati nel parcheggio e nel boschetto antistante l’Istituto Scolastico.

Giovedì 6 ottobre toccherà a Capannori, dalle 14 alle 16 alla scuola primaria di Capannori , con incontri tematici sui rifiuti , acqua e biodiversità e uscita al Bioparco di Capannori. Nelle giornate di giovedì e venerdì 7 ottobre Puliamo il mondo interesserà anche la zona di Lammari – isola ecologica , con la scuola secondaria di primo grado L.Nottolini di Lammari protagonista dalle ore 10.30 con lezione su raccolta, riciclo e nuova vita dei rifiuti e nell’arco 12.30-14.00 con una visita guidata finalizzata a conoscere le buone pratiche e la gestione del ciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta;

Sabato 8 ottobre saranno toccate le zone di Badia di Cantignano- Coselli- Guamo- Verciano – Vorno con la pulizia delle 5 frazioni dalle 15 alle 18 effettuate da giovani paesani con percorsi adatti a tutte le fasce d’età; incontri anche per la zona Segromigno in Monte- Camigliano dalle 15 alle 18 al Parco Lazzareschi, con pulizia lungo le strade dei paesi di Segromigno in Monte e Camigliano;

Domenica 9 ottobre appuntamento a San Gennaro dalle 14 alle 17 con la pulizia del centro cittadino e lungo le vie principali del paese in collaborazione con i donatori di sangue di San Gennaro. Poi ancora Porcari nella fascia 14.30-16.30 pulizia del centro cittadino e lungo il Viale Padre J.Hamel e via Ciarpi, e Matraia dalle 15 alle 18, con la bonifica e la rimozione dei rifiuti abbandonati in collaborazione con gruppo donatori di sangue Fratres di Matraia;

Il passo finale dell’iniziativa è previsto per sabato 22 ottobre e interesserà nuovamente Lammari dalle 9 alle 12 al parco pubblico I.Micheloni, con la pulizia in collaborazione con associazione Per Lammari.