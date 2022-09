Pieve San Paolo, paese e Comune lavorano per riaprire Il Circolino

Far ripartire il circolo Oasi di Pieve San Paolo. È questo l’obiettivo del Comune di Capannori – proprietario dell’immobile – dopo aver appreso che il privato, dopo sei anni di gestione del locale, avrebbe lasciato l’attività e le conseguenti dimissioni del consiglio direttivo.

L’amministrazione si è quindi messa a lavoro per coordinare la costituzione del nuovo organo coinvolgendo in primis le realtà più importanti del paese. Tra queste i donatori di sangue, la società sportiva Pieve San Paolo, i volontari della parrocchia, gli ex soci e tutti i cittadini interessati.

“Ringraziamo il gestore privato del circolino per il prezioso lavoro svolto in questi anni, e gli ex soci del circolo culturale, per aver reso il Circolo Oasi sempre più un punto di riferimento per la comunità di Pieve San Paolo – afferma il vicesindaco, Matteo Francesconi insieme alla consigliera comunale Roberta Sbrana -. Sono molti infatti i cittadini che vivono questo luogo, sia come centro di aggregazione che come luogo di attività ricreative. Adesso siamo in una fase di transizione e di rinnovamento dei vertici dell’associazione culturale: il nostro impegno è massimo nel supportare la comunità della Pieve, affinché quanto prima si costituisca il nuovo consiglio direttivo e l’attività del circolo dal forte valore sociale possa così riprendere a breve”.

L’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio direttivo è fissata per il 12 ottobre.