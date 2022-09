Pnrr, Ceccarelli: “Risorse a rischio per carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni”

“Le risorse del Pnrr sono indispensabili ma la realizzazione dei progetti è messa a rischio dalla carenza di personale nella pubblica amministrazione”. A esprimere preoccupazione è il consigliere di Capannori Gaetano Ceccarelli, capogruppo Popolari e Moderati.

“Le pubbliche amministrazioni da anni subiscono un continuo impoverimento degli organici, a seguito delle difficoltà economico-finanziarie italiane ma pure e soprattutto della miopia di politiche centrate sul breve termine, ma prive di un progetto mirato a disegnare il futuro in modo funzionale al progresso ed alla crescita del Paese – prosegue Ceccarelli -. I dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato e confermati dalla Corte dei Conti, fotografano impietosi la realtà smentendo la novella diffusa ad arte sui troppi dipendenti pubblici in Italia : infatti nel 2019 in Francia vi erano 84 dipendenti pubblici ogni 1000 abitanti, nel Regno Unito 78, in Spagna 69, in Germania 59, in Italia 56. Quindi, ultimi tra i grandi Paesi europei.

“E dal 2019 ultimi dati resi pubblici, ad oggi, la situazione degli organici della pubblica amministrazione non é certo cambiata in meglio, basta ricordare le condizioni di estremo disagio per carenza di personale, in cui sono costretti a lavorare gli Operatori del servizio sanitario Nazionale, poco tempo fa eroi e ora già dimenticati. Questo in generale, ma la realtà locale è sostanzialmente simile compreso il Comune di Capannori, poiché deriva dagli indirizzi stabiliti dalla normativa nazionale della materia, le cui assurde rigidità sono state attenuate solo in tempi recentissimi – va avanti Ceccarelli -. Perciò, con l’intento di tradurre in opere concrete gli ingenti finanziamenti ottenuti dal nostro Comune, grazie alla capacità politico-amministrativa dimostrata dall’amministrazione comunale, perché non dirlo, torno con forza a sollecitare il potenziamento degli Uffici comunali ed in particolare, di quelli coinvolti nei progetti del Pnrr con funzioni essenziali per l’esecuzione delle opere”.

“Penso in particolare a figure professionali che svolgono funzioni di Rup (Responsabile unico del procedimento), di direttore dei lavori e/o dell’esecuzione, nonché ruoli collegati, la carenza delle quali metterebbe seriamente a repentaglio la realizzazione dei vari progetti già approvati e finanziati – conclude Ceccarelli -. Pertanto, presenterò a breve una specifica interpellanza al fine di monitorare compiutamente la dotazione organica del nostro Comune, per sensibilizzare ulteriormente il sindaco e la giunta sulla necessità di potenziare gli Uffici comunali in questione”.