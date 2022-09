Alla Piccola Artemisia un ciclo di incontri per donne in attesa, mamme e madri adottive

Una mamma tira l’altra. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Capannori insieme a Piccola Artemisia, che propone incontri gratuiti a tutte le donne in attesa e alle mamme con bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi.

Il progetto è rivolto non solo alle mamme naturali, ma anche alle mamme adottive e affidatarie, di tutta la Piana di Lucca. Gli incontri si svolgeranno al centro educativo Piccola Artemisia di via Guido Rossa a Capannori il 13 ottobre, 17 novembre, 13 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio e 7 marzo alle 10.

Durante gli incontri, dove saranno presenti una psicologa, una pedagogista e alcune educatrici, alle donne partecipanti saranno offerte varie attività: letture ad alta voce, letture in pancia, coccole vocali per i piccoli, letture a domicilio su richiesta, supporto alla genitorialità, momenti per raccontare paure, sogni e desideri, incontri periodici per coppie e incontri a tema con esperti.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0583 428321 oppure scrivere una e-mail a piccolaartemisia@comune.capannori.lu.it.