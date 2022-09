Capannori, Petrini e Ricci (Fdi): “Centro in secondo piano rispetto alla piazza del Comune”

“Il centro di Capannori ormai è messo in secondo piano rispetto alla piazza del Comune”. A denunciarlo sono Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Paolo Ricci, presidente del circolo del partito capannorese.

“La situazione del centro di Capannori – introduce Paolo Ricci – è veramente preoccupante: in due attività storiche come la mesticheria Del Fiorentino e il Bar Grazia, a causa sicuramente di un malfunzionamento del sistema fognario, ci sono odori nauseabondi all’interno dei locali che rendono impossibile svolgere l’attività. Un disagio che risulta fastidioso anche per i clienti che quotidianamente frequentano queste attività commerciali. Chiediamo un rapido intervento da parte dell’amministrazione comunale nel risolvere questo disagio: se come si ritiene il centro debba essere il salotto della frazione, un salotto deve essere curato. Soprattutto nel rispetto di chi in questo luogo ha investito le risorse di una vita e dedica tutto se stesso per donare un decoro alla frazione”.

Il consigliere comunale Matteo Petrini, invece, dopo un sopralluogo effettuato questa mattina e un giro tra le attività commerciali, si sofferma sui lavori che interessano il centro.

“I lavori – aggiunge Petrini – devono essere portati a termine nel minor tempo possibile, in modo da dare serenità e sicurezza a tutti i commercianti, già vessati dall’aumento delle spese relative a bollette e materie prime. Recentemente sono iniziati i lavori ad Artè. Lavori necessari, ma che potevano essere gestiti meglio: la cartellonistica, infatti, non risulta corretta e via Banchieri sembra chiusa al transito fino a fine ottobre. In realtà non è così, in quanto la via sarà chiusa solo nei momenti di movimentazione materiale da parte della gru. Questi inconvenienti vanno evitati in ogni modo, in quanto un cartello che indica la strada chiusa non invoglia certo i clienti a recarsi presso le attività commerciali che insistono sulla strada stessa. Ci appelliamo all’assessore Del Carlo, già sollecitato nell’ultimo consiglio comunale, a modificare la cartellonistica e a farlo quanto prima: aveva promesso di farlo già questa mattina, ma al momento tutto tace”.