Alla biblioteca di Camigliano corsi di inglese per adulti

Nei locali della biblioteca comunale decentrata Tobino di Camigliano si svolgeranno corsi di inglese per adulti a vari livelli per n 48 ore ripartite in 32 lezioni.

Ogni partecipante, sulla base delle sue conoscenze, sceglierà il livello a cui iscriversi. Successivamente l’insegnante , dopo un breve colloquio, confermerà il livello scelto o ne indicherà un altro.

Costo per iscrizione e frequenza: 200 euro che verranno versati al momento della iscrizione. Chi vuole, al termine del corso potrà mettersi d’accordo con l’insegnante per proseguire con altre lezioni. I corsi saranno tenuti da una Insegnante di madre lingua inglese di lunga esperienza e di provata competenza.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 ottobre alla Biblioteca di Camigliano, tel. 0583926388, email: assamicidellibro @gmail.com.