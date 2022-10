Questa mattina (1 ottobre) alle 11 in piazza della Magione ad Altopascio si è svolta l’inaugurazione del nuovissimo mezzo Toyota Proace a disposizione per i servizi sociali della Misericordia di Altopascio, frutto della collaborazione con Progetti del Cuore, promotori dell’iniziativa, e di ben 37 aziende del territorio che hanno dato il loro supporto e contributo in termini economici.

Il progetto, che ha preso vita a maggio, appoggiato dall’amministrazione comunale, grazie al sostegno dell’assessore al welfare e alla pubblica istruzione Valentina Bernardini, vede oggi portato a termine un grande traguardo: uno strumento indispensabile per aiutare ad assicurare l’erogazione dei servizi di assistenza e trasporto in favore di tutta la cittadinanza e delle persone più fragili.

Foto 2 di 2



La Confraternita gestirà il mezzo in comodato d’uso, occupandosi delle sue spese ordinarie e di quelle per il suo mantenimento. Sarà a disposizione soprattutto dei cittadini diversamente abili, bambini, ragazzi e anziani, per un sostegno in termini di accompagnamento sociosanitario, per sostenere visite mediche, fisioterapie e dialisi. Servirà per servizi di Protezione Civile, assistenza alla popolazione e gestione delle emergenze.

“Per la nostra associazione, ricevere un mezzo del genere significa poterne sostituire uno ormai obsoleto e garantire servizi di assistenza sociale di cui la comunità ha bisogno nella massima sicurezza stradale e garantendo comfort al paziente – spiega il governatore – un sentito grazie alle aziende che hanno sostenuto l’iniziativa con la loro sponsorizzazione, al Comune che ha patrocinato e partecipato all’iniziativa e a Progetti del Cuore che ha messo a disposizione il mezzo e organizzato l’iniziativa”.