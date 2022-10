Pedagogia globale, al via il ciclo di incontri autunnale

Venerdì prossimo (7 ottobre), alle 17, al centro per le famiglie Piccola Artèmisia di Capannori prenderà il via la sezione autunnale dell’edizione 2022 della rassegna Pedagogia globale-Nuove consapevolezze promossa dal Comune in collaborazione con l”Associazione Consulenza per la famiglia’. Ad aprire il nuovo ciclo dell’iniziativa sarà la conferenza interattiva e musicante I segreti del gioco che vedrà la partecipazione di Antonio Di Pietro e Giulia Sadun.

Antonio Di Pietro è un pedagogista ludico che collabora con la scuola di studi umanistici e della formazione dell’università di Firenze ed è presidente del Cemea (Centri d’Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) Toscana. Collabora inoltre con Ludea (Libera Università dell’Educazione Attiva) e Lungi (Libera Università del Gioco) e svolge formazione pratico-riflessiva, affiancamenti a servizi 0-6, laboratori d’innovazione didattica, incontri attivi con genitori. Al suo attivo varie pubblicazioni sul gioco e il giocare.

“Siamo soddisfatti di tornare a proporre altri incontri della rassegna che da alcuni anni rappresenta un’occasione importante, grazie anche alla presenza di qualificati relatori, per diffondere nuovi punti di vista e nuovi modi di leggere l’interiorità e le relazioni e migliorare così non solo l’approccio pedagogico ed educativo, ma anche l’approccio alla vita per tutti – afferma l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Un’opportunità che è rivolta al mondo della scuola e a tutta la comunità che da sempre ha fatto riscontrare grande interesse e partecipazione”.

Ingresso gratuito. Per informazioni tel 320 4604902; info.nuoveconsapevolezze@gmail.com .