Caruso (Noi Moderati) chiede l’audizione del presidente di Acque in commissione consiliare lavori pubblici
Il consigliere di opposizione: “Inammissibile che nel terzo millennio vi siano nuclei familiari e aziende non allacciati alla rete idrica”
Il consigliere comunale di Capannori Domenico Caruso ha chiesto la convocazione della commissione consiliare lavori pubblici per l’audizione del presidente di Acque Spa.
L’obiettivo dell’iniziativa del capogruppo di Noi Moderati è “fare chiarezza sulle misure e sul cronoprogramma che la società di gestione idrica intende adottare per dare piena attuazione alla delibera 48 dell’8 luglio 2025 con la quale il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione per l’estensione della rete idrica pubblica nelle zone interessate dai lavori del raddoppio ferroviario” di cui Caruso era il primo firmatari.
“Avevo inizialmente presentato una mozione per risolvere la carenza infrastrutturale nella frazione di Carraia – afferma Caruso – ma in sede di discussione ho deciso di ritirare l’atto per accogliere la proposta dei gruppi di maggioranza di estendere l’intervento a tutte le zone interessate dai lavori del raddoppio ferroviario nell’ambito di una convergenza di intenti che ha portato al voto favorevole nel luglio 2025 a dimostrazione della priorità politica del tema dell’estensione dell’acquedotto pubblico”.
“Ad oggi – prosegue Caruso – ampie zone della frazione di Carraia continuano a non essere servite dalla rete gestita da Acque Spa e questa carenza infrastrutturale genera notevoli problemi ai residenti e alle imprese costretti a fare affidamento sui pozzi privati con tutti i rischi connessi alla stabilità delle falde e alla qualità della risorsa”.
“È inammissibile che nel terzo millennio vi siano ancora nuclei familiari e aziende non allacciati alla rete idrica pubblica – dichiara il consigliere Caruso – Per evitare pesanti disservizi all’utenza e garantire un diritto fondamentale è necessario che Acque Spa provveda senza ulteriori indugi a programmare ed effettuare gli investimenti necessari per lo sviluppo e il completamento della rete nelle aree che ne sono ancora sprovviste. La riunione della commissione lavori pubblici sarà importante: il consiglio comunale ha fatto la sua parte e ora tocca ad Acque Spa avviare i lavori per assicurare ai cittadini un servizio di primaria importanza“.