Caruso (Noi Moderati) chiede l’audizione del presidente di Acque in commissione consiliare lavori pubblici

L’obiettivo dell’iniziativa del capogruppo di Noi Moderati è “fare chiarezza sulle misure e sul cronoprogramma che la società di gestione idrica intende adottare per dare piena attuazione alla delibera 48 dell’8 luglio 2025 con la quale il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione per l’estensione della rete idrica pubblica nelle zone interessate dai lavori del raddoppio ferroviario ” di cui Caruso era il primo firmatari.

“È inammissibile che nel terzo millennio vi siano ancora nuclei familiari e aziende non allacciati alla rete idrica pubblica – dichiara il consigliere Caruso – Per evitare pesanti disservizi all’utenza e garantire un diritto fondamentale è necessario che Acque Spa provveda senza ulteriori indugi a programmare ed effettuare gli investimenti necessari per lo sviluppo e il completamento della rete nelle aree che ne sono ancora sprovviste. La riunione della commissione lavori pubblici sarà importante: il consiglio comunale ha fatto la sua parte e ora tocca ad Acque Spa avviare i lavori per assicurare ai cittadini un servizio di primaria importanza“.