Commemorato a Capannori il sacrificio dei Martiri Lunatesi

Ieri mattina (13 settembre) a Lunata si è svolta la commemorazione dei Martiri Lunatesi, i sacerdoti e i laici che avevano organizzato un gruppo di resistenza a Lunata e, che il 16 agosto 1944, furono arrestati dai nazisti e successivamente uccisi.

L’iniziativa è stata promossa dalla comunità parrocchiale Capannori Centro, in collaborazione con il Comune, ed è stata realizzata in occasione dell’82esimo anniversario del rastrellamento da parte dei tedeschi (la cerimonia da alcuni anni a questa parte viene organizzata nel mese di settembre per favorire una maggiore partecipazione). Dopo la messa, alla presenza del sindaco Giordano Del Chiaro, dell’assessora Silvana Pisani e di don Alex, parroco della comunità parrocchiale Capannori Centro, che ha impartito la benedizione è stata deposta una corona d’alloro al monumento dedicato ai Martiri Lunatesi che si trova sul sagrato della chiesa.

“Lunata e Capannori hanno pagato un prezzo altissimo per la libertà. Il sacrificio di queste vittime innocenti non è stato un evento casuale, ma la tragica conseguenza di un’ideologia di odio e di sopraffazione – sostiene il sindaco Giordano Del Chiaro – Di fronte alla barbarie, la risposta della nostra gente fu fatta di dignità, resistenza silenziosa e solidarietà quotidiana”.

“Oggi, a distanza di decenni, non dobbiamo considerare la memoria come un atto formale – prosegue l’assessora Silvana Pisani – Ricordare chi ha perso la vita per affermare i valori della libertà e della democrazia non significa soltanto volgere lo sguardo al passato con commozione, ma assumerci una responsabilità per il presente”.

Presenti all’iniziativa i consiglieri comunali Antonio Cipriani e Michele del Debbio, il Gruppo Fratres Donatori di sangue di Lunata, Anpi Capannori, l’Associazione nazionale alpini – Gruppo di Capannori, l’associazione Combattenti e reduci provinciale e di Marlia e l’associazione Ponte.