Porcari, completato il secondo intervento di sfalcio annuale sul rio Lecciolo

Il Consorzio 1 Toscana Nord ha completato il secondo intervento annuale di sfalcio sul rio Lecciolo, corso d’acqua che attraversa una parte densamente urbanizzata del territorio comunale di Porcari.

I lavori hanno interessato l’intero tratto del rio, facendo particolare attenzione al punto della confluenza nella Fossa Bianca e dell’ingresso nel tratto tombato. Oltre al taglio della vegetazione lungo le sponde, il Consorzio ha provveduto alla contestuale rimozione della vegetazione, così da evitare accumuli che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque.

Si tratta di un’area particolarmente delicata, sia per la ridotta sezione del corso d’acqua sia per la presenza, nelle immediate vicinanze, di un importante complesso abitativo e del campo sportivo. A monte del tombamento è inoltre presente una griglia, che deve essere mantenuta libera per impedire che ramaglie e vegetazione possano provocare ostruzioni.

L’intervento era già inserito nel cronoprogramma delle manutenzioni consortili ed è stato eseguito nei tempi previsti. Nei giorni precedenti erano giunte anche segnalazioni da parte del Comune di Porcari e di alcuni cittadini, ai quali era stato comunicato che il secondo taglio sarebbe stato effettuato entro la settimana.

“Il rio Lecciolo attraversa un’area urbanizzata e presenta alcuni punti che richiedono un’attenzione costante, soprattutto in prossimità del tratto tombato e delle griglie – dichiara il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Dino Sodini –. Con il secondo sfalcio e con la rimozione immediata della vegetazione dall’alveo abbiamo realizzato un intervento programmato e necessario per mantenere efficiente la sezione idraulica, garantire il regolare deflusso delle acque e ridurre il rischio di allagamenti per le abitazioni e le strutture presenti nella zona”.

“La manutenzione dei corsi d’acqua – prosegue Sodini – è un’attività continua, che il Consorzio porta avanti attraverso una programmazione puntuale e tenendo conto anche delle segnalazioni provenienti dai Comuni e dai cittadini. In questo caso siamo riusciti a rispettare pienamente il cronoprogramma, senza disguidi o imprevisti”.

“La manutenzione di questo corso d’acqua è particolarmente importante, perché riguarda una zona sensibile del nostro territorio – dichiara l’assessore alla tutela del territorio del Comune di Porcari, Simone Giannini – Anche raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, avevamo sollecitato l’intervento del Consorzio. La rimozione della vegetazione dall’alveo, soprattutto in prossimità della griglia e del tratto tombato, è essenziale per garantire il corretto deflusso delle acque, specie con l’avvicinarsi delle consuete piogge autunnali. Su corsi d’acqua così vicini alle abitazioni e agli impianti sportivi, prevenire è proprio intervenire con puntualità prima che si manifestino situazioni di rischio. Ringraziamo il Consorzio per aver rispettato i tempi comunicati e per la consueta collaborazione”.