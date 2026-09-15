“Curiosità e gentilezza siano la lezione”: sindaco e assessore al primo giorno di scuola

Al suono della prima campanella, c’erano anche il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e l’assessora alla scuola Madalina Golea ad accogliere alunni e alunne nel loro rientro a scuola. Fornaciari e Golea hanno fatto visita ai tre plessi dell’istituto comprensivo di Porcari: le scuole primarie Orsi e La Pira e la scuola secondaria di primo grado Enrico Pea. Hanno incontrato gli studenti, le famiglie, gli insegnanti e il personale scolastico, dedicando un’attenzione particolare ai bambini e alle bambine che questa mattina hanno varcato per la prima volta la soglia della scuola, tra curiosità, entusiasmo e qualche comprensibile timore.

“A chi comincia oggi voglio dire: non abbiate fretta di sapere già tutto – dice il sindaco Fornaciari –. La scuola comincia davvero quando si trova il coraggio di dire ‘non ho capito’, quando si ascolta una risposta diversa dalla propria e quando un errore diventa il punto di partenza per un nuovo tentativo. Conservate la curiosità e imparate a guardarvi intorno. Nessuno cresce da solo. Il compito del Comune è farvi trovare luoghi sicuri, accoglienti e all’altezza dei vostri desideri; il vostro sarà riempirli di domande, scoperte e tante nuove amicizie”.

L’assessora Golea ha rivolto agli alunni un invito alla gentilezza e all’attenzione verso gli altri: “Alcuni di voi si conoscono già, mentre altri entrano oggi in una classe senza conoscere nessuno. Per questo vi chiedo di fare il primo passo: avvicinatevi a chi è solo, porgetegli la mano, presentatevi. Essere un buon compagno significa anche accorgersi di chi ha bisogno di un amico e aiutarlo a sentirsi parte del gruppo fin dal primo giorno”.

L’avvio del nuovo anno è anche l’occasione per ripercorrere gli investimenti compiuti negli ultimi anni dal Comune di Porcari sul patrimonio scolastico, a partire dal 2019, quando è stato realizzato l’intervento di adeguamento sismico e di riqualificazione della primaria Orsi. Negli anni successivi il plesso Orsi-La Pira è stato interessato da un consistente ampliamento. Sono stati realizzati circa 400 metri quadrati di nuovi spazi, con quattro aule e ambienti moderni e polifunzionali. A questo intervento si è aggiunto l’ampliamento della mensa, cresciuta di circa 110 metri quadrati per rispondere alle esigenze di una comunità scolastica in evoluzione.

L’ultimo tassello è il cantiere aperto quest’estate alla primaria La Pira: un investimento da 1 milione e 816mila euro, finanziato dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I lavori comprendono opere strutturali, architettoniche e impiantistiche destinate a migliorare la risposta sismica e l’efficienza dell’edificio. Le diverse fasi sono state programmate per consentire il regolare svolgimento delle lezioni. “Con la conclusione di quest’ultimo intervento – sottolineano Fornaciari e Golea – Porcari completerà il percorso che porterà tutte le scuole pubbliche dell’obbligo a essere adeguate alla normativa antisismica. Un primato nel panorama territoriale, raggiunto attraverso una programmazione pluriennale e la capacità di intercettare finanziamenti esterni”.