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Laboratorio di mosaico a cura dell’associazione Carlo Piaggia al museo Badia di Cantignano

15 settembre 2026 | 21:58
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di Redazione

Redazione

Laboratorio di mosaico a cura dell&#8217;associazione Carlo Piaggia al museo Badia di Cantignano

Sabato (19 settembre) alle 16 un pomeriggio tra storia, arte e creatività alla scoperta del patrimonio romanico

Un pomeriggio tra storia, arte e creatività alla scoperta del patrimonio romanico.

Sabato (19 settembre) alle 16 il museo Badia di Cantignano ospita Scaglie di pietra e frammenti d’arte, un laboratorio di mosaico a cura dell’associazione Carlo Piaggia preceduto dalla visita al museo e seguito da un rinfresco per tutti i partecipanti.

Un’esperienza per conoscere il patrimonio del territorio e sperimentare in prima persona l’arte del mosaico nell’ambito del progetto RomaniCAP – Capitalizzazione dell’itinerario transfrontaliero del Romanico – di cui il Comune di Capannori è capofila.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione poiché il numero massimo di partecipanti è di 25 persone.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare il 328.2623547 o scrivere a associazionecarlopiaggia@gmail.com