L'appuntamento|
Laboratorio di mosaico a cura dell’associazione Carlo Piaggia al museo Badia di Cantignano
Sabato (19 settembre) alle 16 un pomeriggio tra storia, arte e creatività alla scoperta del patrimonio romanico
Un pomeriggio tra storia, arte e creatività alla scoperta del patrimonio romanico.
Sabato (19 settembre) alle 16 il museo Badia di Cantignano ospita Scaglie di pietra e frammenti d’arte, un laboratorio di mosaico a cura dell’associazione Carlo Piaggia preceduto dalla visita al museo e seguito da un rinfresco per tutti i partecipanti.
Un’esperienza per conoscere il patrimonio del territorio e sperimentare in prima persona l’arte del mosaico nell’ambito del progetto RomaniCAP – Capitalizzazione dell’itinerario transfrontaliero del Romanico – di cui il Comune di Capannori è capofila.
L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione poiché il numero massimo di partecipanti è di 25 persone.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare il 328.2623547 o scrivere a associazionecarlopiaggia@gmail.com