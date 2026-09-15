Laboratorio di mosaico a cura dell’associazione Carlo Piaggia al museo Badia di Cantignano

Un pomeriggio tra storia, arte e creatività alla scoperta del patrimonio romanico.

Sabato (19 settembre) alle 16 il museo Badia di Cantignano ospita Scaglie di pietra e frammenti d’arte , un laboratorio di mosaico a cura dell’ associazione Carlo Piaggia preceduto dalla visita al museo e seguito da un rinfresco per tutti i partecipanti.

Un’esperienza per conoscere il patrimonio del territorio e sperimentare in prima persona l’arte del mosaico nell’ambito del progetto RomaniCAP – Capitalizzazione dell’itinerario transfrontaliero del Romanico – di cui il Comune di Capannori è capofila.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione poiché il numero massimo di partecipanti è di 25 persone.