“Ritrovare casa ha un altro sapore”: grande festa a San Colombano per la riapertura della scuola primaria

Una giornata di festa, emozione e ripartenza per l’intera comunità di SanColombano.

Questa mattina (15 settembre) in occasione del primo giorno di scuola, alunni e alunne sono tornati nelle proprie aule al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha restituito al paese una struttura moderna, sicura ed efficiente.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta alle 11,45, all’uscita delle classi al termine delle lezioni. Ad accogliere i bambini, il personale scolastico e le famiglie erano presenti il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi, l’assessora all’edilizia scolastica, Ilaria Carmassi, l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti, l’assessore all’urbanistica, Stefano Modena, e i consiglieri comunali, Antonio Cipriani e Gianni Campioni.

La cerimonia si è aperta con gli interventi istituzionali del primo cittadino e della dirigente scolastica, Gioia Giuliani, che hanno sottolineato l’importanza di investire nella sicurezza e nella qualità degli spazi educativi per le nuove generazioni.

“Rientrare in questa scuola è un piacere immenso – dichiara il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro –, un’emozione speciale sapendo che l’ho frequentata anch’io da bambino e vedere che stamani, ad inaugurarla, ci sono anche alcuni dei miei compagni di classe di allora. Portare a termine questa inaugurazione è qualcosa di bellissimo che dona un’enorme soddisfazione. Le scuole sono un bene di tutti, non solo di chi le frequenta. Questa è una struttura per la quale il nostro paese ha lottato per diversi anni, mettendo anima e corpo affinché la scuola primaria continuasse a presidiare il territorio. La volontà di riqualificarla e rinnovarla del tutto vuole essere una risposta concreta a questa battaglia: l’intenzione del comune è far sì che rimanga un luogo di crescita fondamentale e un punto di riferimento per l’intera comunità”.

“Perché tutto questo continui a essere possibile, però – aggiunge –, serve l’impegno di ciascuno di noi. Mi sento quindi di lanciare un appello: la scelta della scuola si basa su tanti criteri, ma crediamo sia importante valorizzare questa struttura che oggi guarda con forza al futuro, continuando a scegliere di iscrivere qui i propri figli, con la speranza che già dal prossimo anno possa tornare a formarsi anche la classe prima. A tutti i nostri bambini, agli insegnanti e alle famiglie auguro di cuore di godersi questa scuola nuova“.

A seguire, si è tenuto un momento di raccoglimento con la benedizione dei locali impartita da don Damiano, parroco di San Colombano.

Don Damiano

“Ritorniamo dopo un anno in cui siamo stati accolti nei locali parrocchiali, che ci hanno dato la possibilità di dare continuità alle attività scolastiche, ma ritrovare casa ha sicuramente un altro sapore – dichiara la dirigente scolastica, Gioia Giuliani –. Torniamo nella nostra scuola riappropriandoci dei nostri ambienti, più funzionali e soprattutto più sicuri. Questo è anche un aiuto ad imparare: quando gli ambienti sono favorevoli e si sta bene, si apprende in condizioni migliori”.

“Il più grande grazie va ai bambini – prosegue –: siete stati resilienti e avete avuto uno straordinario spirito di adattamento, dimostrando una capacità eccezionale nel risolvere le situazioni nuove. Un grazie va anche a voi genitori: senza la vostra collaborazione, pazienza e capacità di adeguarvi a questo cambiamento, non sarebbe stata possibile questa sosta di transizione. Bimbi, vi auguro buon vento, proprio sulle note della canzone di Jovanotti che l’Ufficio Scolastico Regionale ha scelto per il flash mob di tutte le scuole della Toscana“.

Il momento più emozionante si è svolto subito dopo con il festoso taglio del nastro, che ha visto protagonisti proprio i bimbi della scuola. Successivamente, l’edificio è stato aperto a tutta la cittadinanza, offrendo all’intera comunità l’opportunità di entrare ed esplorare da vicino gli ambienti appena ristrutturati.

La riqualificazione della struttura ha comportato un investimento complessivo di 940 mila euro, finanziato per 926.700 tramite fondi europei del Pnrr. Gli interventi hanno consentito agli studenti di fare ritorno nella loro sede storica dopo un anno scolastico trascorso negli spazi adibiti della vicina canonica.

L’opera ha riguardato la sicurezza sismica e strutturale dell’edificio, con la demolizione e il rifacimento della copertura in struttura metallica, il placcaggio delle murature originarie tramite intonaco armato e la ricostruzione della pensilina d’ingresso.

Dal punto di vista dell’efficientamento energetico e dell’impiantistica, sono stati sostituiti tutti gli infissi, posato un cappotto termico esterno, installate nuove controsoffittature e predisposto un impianto di ventilazione meccanica controllata insieme a valvole termostatiche sui caloriferi. A completare il quadro, il rifacimento dell’impianto elettrico, l’adeguamento alla normativa antincendio e la ristrutturazione dei servizi igienici.