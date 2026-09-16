A Capannori tutto pronto per la Sagra delle Sagre

Tanti e genuini piatti tipici del territorio compongono il menù della quarta edizione della Sagra delle Sagre, promossa dall’amministrazione Del Chiaro, in programma sabato (19 settembre) in piazza Aldo Moro, di fronte alla sede comunale.

Un importante appuntamento con il cibo della tradizione al quale parteciperanno le sagre del territorio. Ci saranno anche piatti per celiaci grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (Aic) Toscana, affinché anche coloro che non possono mangiare glutine possano partecipare alla festa. La Sagra delle sagre, che sarà plastic free, si svolgerà a partire dalle 19 e dalle 21 è previsto anche un intrattenimento musicale con la band Total black.

“Auspichiamo che anche quest’anno questa bella manifestazione – afferma l’assessora Silvana Pisani – possa registrare una grande partecipazione, così come avvenuto nelle edizioni precedenti, per dar vita ad un evento di comunità all’insegna del buon cibo e della convivialità. Si tratta di una vera festa per la cittadinanza che è nata legata al compleanno di Capannori e che vuole valorizzare le tante e apprezzate sagre del territorio che portano avanti con passione la nostra tradizione gastronomica. Ringrazio fin da ora le sagre e tutti i volontari e tutte le volontarie che, grazie al loro impegno, ci danno la possibilità di realizzare anche quest’anno questa bella e riuscita iniziativa”.

Di seguito i piatti che saranno proposti: tagliarino, fagioli all’uccelletto con salsiccia dalla sagra del tagliarino di Paganico; stinco al barolo con patate al forno, rosticciana e olive dalla festa dell’arca di Noè di Camigliano; tordelli dalla sagra del tordello casalingo di Segromigno in Monte; Zuppa alla frantoiana, tordelli dalla sagra paesana di San Jacopo, Lammari; crostini di polenta con porcini, polenta con funghi porcini, scamerita alla brace con fagioli e cipolla dalla sagra del fungo porcino con polenta di Massa Macinaia; cinghiale in umido con olive dalla sagra dell’oliva dolce di Matraia; baccalà con porri, bietola, piatto unico vegetariano dalla sagra paesana di Lunata; farinata, roastbeef con fagiolini verdi dalla sagra della farinata di Marlia.

I piatti senza glutine, invece, saranno lasagne al ragù (senza lattosio), lasagne alle verdure (senza lattosio); roastbeef con verdure miste al forno, verdure miste al forno, dolce (senza lattosio) gentilmente offerto dalla gelateria Pappagrappa.