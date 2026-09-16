A Porcari torna la Festa dello Sport con 29 associazioni del territorio: spazio a prove aperte per i giovani

Una giornata interamente dedicata allo sport, con 29 associazioni coinvolte, prove aperte a bambini, bambine, ragazzi e ragazze, tornei, esibizioni e una grande sfilata per le vie del paese. È il programma della Festa dello Sport 2026, in calendario domenica (20 settembre) a Porcari.

I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati questa mattina (16 settembre) in municipio dalla consigliera comunale con delega allo sport Susy Rovai, insieme alla vicesindaca Roberta Menchetti, all’assessora alla cultura Eleonora Lamandini, all’assessora alla scuola Madalina Golea e alla presidente del consiglio comunale Serena Toschi. Presenti anche i rappresentanti dell’associazione promotrice, Happy Porcari, con Angelo Del Carlo e Gianni Baldocchi, e la Croce Verde di Porcari, che supporterà l’organizzazione della giornata.

“Questa giornata – dice Susy Rovai – è pensata soprattutto per i ragazzi e per i più piccoli, ai quali vogliamo offrire l’opportunità di conoscere e provare discipline molto diverse, dalla scherma al tiro con l’arco, aiutandoli a scoprire lo sport più adatto alle proprie inclinazioni. L’attività sportiva è fondamentale nella crescita e contribuisce alla formazione della persona, trasmettendo valori come rispetto, impegno e collaborazione. Sarà una festa aperta a tutti, all’insegna dell’allegria e dell’inclusione, che vedrà le realtà sportive del territorio collaborare per regalare a grandi e piccoli una bella giornata insieme. Ringrazio Happy Porcari, sempre presente nelle iniziative del paese, e la Croce Verde di Porcari, che quest’anno, oltre a garantire il consueto servizio di assistenza, proporrà alcune dimostrazioni di manovre salvavita utili da conoscere a ogni età”.

Cuore della manifestazione sarà piazza Felice Orsi, dove fin dalla mattina verranno allestiti i diversi spazi dedicati alle società sportive. Il programma entrerà nel vivo alle 9, quando i gruppi si ritroveranno in piazza degli Alpini per dare vita a un corteo con gli stendardi delle associazioni, che attraverserà le vie del paese fino a raggiungere piazza Felice Orsi intorno alle 10. La sfilata sarà accompagnata dallo staff di Happy Porcari. Dopo i saluti istituzionali prenderanno il via le prove delle varie discipline, che proseguiranno fino alle 19. Sarà possibile avvicinarsi, tra le altre attività, a tiro con l’arco, baseball, baskin, basket, ciclismo, calcio, equitazione, cross training, danza, dodgeball, fitness, ginnastica artistica, karate, lancio del peso, padel, pallamano, pattinaggio, podismo, pugilato, rugby, scherma, skateboard, tennis e volley. Tra le 10 e le 12 Happy Porcari offrirà inoltre una merenda a base di acqua, pane e nutella ai ragazzi e alle ragazze che avranno provato almeno uno sport ed esibiranno il relativo tagliando. Sarà inoltre presente con uno stand Admo, che darà idealmente il via alla campagna di sensibilizzazione nazionale Match it now per la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.