L'esperienza|
Esprimere le proprie emozioni e sensazioni con la Musicoterapia
Appuntamento fissato a sabato (19 settembre), dalle 14,30 alle 17,30, al Lago della Gherardesca. Evento gratuito su prenotazione
Sabato (19 settembre), dalle 14,30 alle 17,30, al Lago della Gherardesca (Colle di Compito, via del Porto) sarà protagonista la Musicoterapia. I partecipanti, guidati dalla musicoterapista Kizzy Rovella, faranno una breve passeggiata sul lago e poi proseguiranno con un momento guidato in cui si potranno esprimere le proprie sensazioni ed emozioni, attraverso il suono di alcuni semplici strumenti musicali e ne ascolteremo altri provenienti dai più lontani angoli del mondo.
Il suono diventerà uno strumento incredibilmente affascinante, per ascoltare ed ascoltarsi, per tradurre l’esperienza vissuta con altri sensi, in uno spazio di condivisione e di conoscenza reciproca. Alla fine la musica confluirà nuovamente nei suoni della natura.
L’evento è gratuito ed è organizzato da Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Wwf Alta Toscana e Comune di Capannori.
Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio WhatsApp ai seguenti numeri: 3295636336 o 3473166283.