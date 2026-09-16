Esprimere le proprie emozioni e sensazioni con la Musicoterapia

Sabato (19 settembre), dalle 14,30 alle 17,30, al Lago della Gherardesca (Colle di Compito, via del Porto) sarà protagonista la Musicoterapia. I partecipanti, guidati dalla musicoterapista Kizzy Rovella, faranno una breve passeggiata sul lago e poi proseguiranno con un momento guidato in cui si potranno esprimere le proprie sensazioni ed emozioni, attraverso il suono di alcuni semplici strumenti musicali e ne ascolteremo altri provenienti dai più lontani angoli del mondo.