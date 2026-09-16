‘Puliamo il Mondo 2026’: torna la mobilitazione per l’ambiente

Puliamo il mondo 2026: chi lo ama lo protegge! – Diamogli il giusto peso. È questo il titolo e lo slogan della manifestazione promossa da Legambiente Capannori e piana lucchese in collaborazione con i comuni di Capannori e Altopascio, Ascit spa e Consorzio di bonifica 1 Toscana nord, associazioni di volontariato e istituti scolastici.

Giunta alla sua 34edizione, Puliamo il mondo 2026 partirà venerdì (18 settembre) e vedrà numerosi volontari che con le consuete pettorine gialle muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello ripuliranno dai rifiuti (differenziandoli) molti luoghi pubblici, tra cui parchi, aree protette, vie, piazze ed anche corsi d’acqua. L’evento si concluderà il 25 ottobre.

La nuova edizione è stata presentata questa mattina (16 settembre) nella sede comunale dal sindaco, Giordano Del Chiaro, dalla presidente di Legambiente Capannori e piana lucchese, Angela Giannotti, dal vicesindaco con delega all’ambiente del Comune di Altopascio, Daniel Toci, dal presidente del Consorzio di bonifica 1 Toscana nord, Dino Sodini, dal presidente di Ascit, Ugo Salvoni e da Daniele Bianucci, per il Consorzio di bonifica

La manifestazione vede la collaborazione di numerose associazioni di volontariato: cittadini di Lammari, Fratres Matraia, associazione Sagra dell’oliva dolce, Circolo Il Colletto, gruppo catechismo Matraia e gruppo Giovani; associazione Presepe vivente di Ruota 1990; associazione Noi e il terzo mondo odv; Centro parrocchiale Giovanni Paolo II di Marlia, circolo Anspi; Oratorio Giovanni Paolo II di Marlia; Fratres Marlia; Rione Santa Caterina; Confraternita Misericordia di Marlia, Marciatori marliesi; associazione Gam Il Faro, Centro culturale compitese, Fratres Pieve San Paolo, associazione il Cortile Santa Margherita, associazione Altopiani officina futura aps; Cooperativa Odissea, Gruppo giovani parrocchiale Guamo (Irc), Comunità parrocchiale Capannori centro, Commissione giovani Comune Capannori, associazione PerSanPietro.

Oltre le associazioni, sono molte le scuole coinvolte nel progetto: scuola primaria di Massa Macinaia, scuola primaria di Pieve San Paolo, liceo scientifico Majorana; scuola secondaria di primo grado di Lammari; scuola superiore di secondo grado Benedetti di Porcari, scuola primaria di San Colombano, scuola primaria di Capannori, scuola primaria Spianate e Altopascio.

“Ringraziamo fin da ora tutti i volontari e le comunità locali per la costante collaborazione. La novità di quest’anno – afferma la presidente del Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Angela Giannotti – sarà mettere al centro i numeri: durante le iniziative peseremo e valuteremo ciò che raccoglieremo. Vogliamo dare un peso concreto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per mostrare quanti scarti riusciamo a sottrarre all’ambiente e quali materiali gravano di più sul nostro territorio”.

“Per una realtà come Capannori, da sempre pioniera e punto di riferimento nelle politiche e nell’economia circolare, Puliamo il Mondo rappresenta una manifestazione di grande rilevanza. Per questo – dichiara il sindaco, Giordano Del Chiaro – aderiamo anche quest’anno con convinzione a questa campagna che va ben oltre la pulizia materiale dai rifiuti del territorio, ma rappresenta uno strumento straordinario per promuovere la cittadinanza attiva, stimolare il senso di corresponsabilità verso il bene comune e sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura. Ringraziamo Legambiente, Ascit e il Consorzio di bonifica, i docenti dei nostri istituti comprensivi e tutte le realtà associative locali che scenderanno in campo in occasione di questa iniziativa. Invitiamo tutta la cittadinanza, i giovani e le famiglie a indossare le iconiche pettorine gialle: prendersi cura del proprio territorio è il primo passo per costruire, insieme, un futuro più sostenibile”.

“Puliamo il Mondo – sottolinea Daniel Toci, assessore all’ambiente del Comune di Altopascio – è un appuntamento importante perché ci permette di entrare nelle scuole e parlare alle ragazze e ai ragazzi di ambiente attraverso gesti concreti. Ma ad Altopascio la cura del territorio non si esaurisce in una giornata: da diversi anni, insieme a Live Better aps, portiamo avanti un lavoro costante di pulizia e attenzione, intervenendo su intere porzioni del territorio per contrastare abbandono e degrado e restituire decoro agli spazi di tutti. Un ringraziamento particolare va a Elena Viscusi e alla squadra di volontari e appassionati che ha saputo costruire nel tempo, una presenza preziosa che dimostra come la tutela dell’ambiente sia soprattutto responsabilità, partecipazione e cura“.

“Rinnovare la collaborazione con Legambiente in occasione di Puliamo il Mondo – aggiunge il presidente di Ascit, Ugo Salvoni – è per noi una conferma fondamentale dell’impegno che portiamo avanti insieme sul territorio. Anche quest’anno, accompagnare gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Capannori in visita al centro di raccolta di Lammari rappresenta un momento centrale di questo percorso. Toccare con mano il funzionamento della raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti permette ai ragazzi di comprendere il valore concreto dei comportamenti virtuosi. La lotta all’abbandono e la dall’educazione e dalla consapevolezza delle giovani generazioni”.

“Il Consorzio 1 Toscana nord – conclude il presidente, Dino Sodini – crede molto nelle iniziative che mettono insieme tutela dell’ambiente, cura del territorio e partecipazione dei cittadini, e per questo sosteniamo con convinzione anche quest’anno Puliamo il Mondo. È un impegno che sentiamo particolarmente vicino alla nostra attività quotidiana: attraverso il progetto Sabato dell’ambiente abbiamo attivato convenzioni con quasi cento associazioni del nostro comprensorio, che ogni mese partecipano alla pulizia dei corsi d’acqua, rimuovendo rifiuti e plastiche prima che possano essere trascinati a valle e arrivare fino al mare. È un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa, che dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali possa fare la differenza. Avere a cuore la sicurezza dei nostri fiumi e dei nostri territori significa infatti anche costruire una cultura diffusa del rispetto dell’ambiente, a partire dai piccoli gesti e dall’impegno di ciascuno di noi“.

Il programma della manifestazione

Venerdì (18 settembre), alle 9, alla scuola primaria diMassa Macinaia lezione in classe e pulizia delle zone adiacenti (con due classi).

Sabato (19 settembre), alle 15, pulizia delle strade del centro di Capannori a cura dei gruppi parrocchiali e cittadini volontari, in collaborazione con la Comunità Parrocchiale.

Giovedì (24 settembre), alle 8,30, alla scuola primaria diPieve San Paolo lezioni in classe e a seguire pulizia delle aree adiacenti.

Sabato (26 settembre), alle 9, al liceo Majorana lezione in classe e a seguire pulizia delle zone adiacenti. Alle 9,30 a Lammari sopralluogo e pulizia dei canali in collaborazione con il Consorzio di Bonifica. Ritrovo nel parcheggio della scuola secondaria di primo grado di Lammari.

Giovedì primo ottobre, dalle 8 alle 12,30, alla scuola secondaria di primo grado di Lammari visita delle classi all’Isola ecologica in collaborazione con Daccapo.

Sabato 3 ottobre, alle 19, sull’altopiano delle Pizzorne pulizia e raccolta rifiuti lungo le strade. Ritrovo al ristorante Aldebaran. A cura dell’associazione Altopiani officina natura. Alle 15 a Ruota pulizia e raccolta rifiuti lungo le strade del paese. Ritrovo alla chiesa di Ruota. A cura dell’Associazione Presepe vivente di Ruota 1990. Alle 15 a Marlia pulizia lungo le strade del paese. Ritrovo al Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II (chiesa). A cura di Oratorio Giovanni Paolo II, Fratres Marlia, Rione Santa Caterina, Misericordia di Marlia e Marciatori Marliesi. Alle 15,30 a Matraia pulizia e raccolta rifiuti nelle vie del centro. Ritrovo alla chiesa. A cura di Fratres Matraia, Sagra dell’Oliva Dolce, Circolo Il Colletto, Gruppo catechismo Matraia e Gruppo Giovani. Alle 15,30 a Lammari (Area Laghetti) pulizia lungo via Lombarda. Ritrovo nelle vicinanze del bar Dome. A cura dei cittadini di Lammari.

Martedì 6 ottobre, alle 9, aPorcari alla scuola superiore Benedetti lezione con una classe seconda e pulizia delle zone verdi adiacenti. Alle 15 a San Colombano incontro nella scuola e pulizia nel parcheggio posteriore. A seguire, uscita con i genitori.

Giovedì 8 ottobre, alle 14, alla scuola primaria diCapannori. Incontro nella scuola e pulizia lungo il perimetro. Alle 14 alla scuola primaria di Spianate (Altopascio) incontro nella scuola e pulizia lungo il perimetro.

Venerdì 9 ottobre, alle 15,30,Castelvecchio Alto pulizia lungo le strade del paese. Ritrovo alla chiesa. A cura dell’associazione Noi e il Terzo Mondo.

Sabato 10 ottobre, alle 10,San Pietro a Marcigliano pulizia lungo le strade del paese. A cura dell’associazione PerSanPietro.

Sabato 17 ottobre, alle 14,30, aSanta Margherita e Pieve San Paolo passeggiata e raccolta rifiuti abbandonati. Partenza dalle nuove case di Pieve San Paolo e arrivo alla chiesa di Santa Margherita. A cura delle associazioni Il Cortile e Donatori di Sangue Pieve San Paolo, con la partecipazione della scuola primaria di Pieve San Paolo.

Domenica 18 ottobre, alle 15 a,Carraia pulizia nei pressi dell’area industriale e lungo le strade del paese. Ritrovo al bar Fabbri. A cura della cooperativa Odissea e Gam Il Faro.

Sabato 24 ottobre, alle 15,Guamo passeggiata e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie del paese. Partenza dalla chiesa di Guamo. A cura del Gruppo Giovani Parrocchiali (Irc).