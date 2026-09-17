Agrivoltaico, l’opposizione sfida la maggioranza: “Perché a Capalbio sì e ad Altopascio no?”

Il no della Regione Toscana all’impianto agrivoltaico progettato a Garavicchio, nel comune di Capalbio, riaccende ad Altopascio lo scontro sul maxi-progetto Rne13 previsto lungo l’autostrada A11. Per i consiglieri di opposizione Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi, la decisione presa in Maremma dimostrerebbe che Firenze avrebbe potuto fermare anche l’intervento altopascese, contestato per il consumo di territorio e l’impatto paesaggistico.

“Ci sono casi in cui, anche di fronte alla ingiustificata arroganza dei consiglieri di maggioranza di Altopascio, è bene aspettare il momento giusto, per replicare e per mettere a nudo la loro impreparazione e l’inconsistenza delle loro affermazioni. Infatti, una notizia uscita il 9 settembre scorso sulla stampa regionale recita così: La Regione Toscana delibera la pronuncia negativa di compatibilità ambientale per l’impianto fotovoltaico di Garavicchio, a Pescia Fiorentina e il Comune di Capalbio fa enormi elogi a Giani e compagnia cantante per la salvaguardia del territorio”.

“Allora non è come dicevano i compagni di maggioranza di Altopascio, cioè che non ci si potesse fare niente. Ricordiamo che gli stessi superesperti di normative sul fotovoltaico, supportati da chi gli scrive i comunicati altrettanto informato, due anni prima avevano chiesto che non fosse stravolto il territorio. A questo punto – dicono i consiglieri di opposizione – possiamo immaginare che i consiglieri di maggioranza non sappiano cosa intendono fare i membri della giunta, che si sono ben guardati dal rispondere alle nostre ovvie sollecitazioni”: