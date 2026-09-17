Approda nelle frazioni centrali il percorso partecipativo del progetto ‘Capannori. Città quadrifoglio’

Prosegue il percorso partecipativo del progetto Capannori. Città quadrifoglio, ovvero il percorso di partecipazione cittadina che coinvolgerà tutti i 40 paesi che compongono il comune, durante tutto il mandato amministrativo. Frazioni che sono state suddivise in 4 petali: Petalo rosso (nord-ovest); Petalo azzurro (nord-est); Petalo verde (centro); Petalo blu (sud).

Dopo gli incontri pubblici realizzati nel territorio del petalo azzurro (nord-est) a partire da martedì (22 settembre) il progetto si sposterà nel petalo ‘verde’, ovvero quello che riguarda il centro e che comprende le frazioni di Capannori, Lunata, Pieve San Paolo, Santa Margherita, Tassignano, Paganico, Toringo, Parezzana, Carraia e Colognora di Compito, dove si svolgeranno sette assemblee pubbliche.

Capannori. Città quadrifoglio, che vede il contributo dell’Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, è l’evoluzione del progetto di mandato lanciato da Del Chiaro in campagna elettoraleIl mio paese conta!, e mira a restituire decisionalità sugli interventi e sull’organizzazione dei servizi direttamente agli abitanti dei quattro petali, la cui composizione corrisponde a quella delle vecchie circoscrizioni.

Il percorso di partecipazione è un di più oltre i normali lavori già programmati o da programmare nelle varie frazioni che vanno avanti ovunque, ed è lo strumento con cui ogni petalo diventerà uno spazio territoriale a misura di abitante, al cui interno i cittadini potranno soddisfare i loro bisogni dal punto di vista culturale-aggregativo, amministrativo e di vita di comunità.

Il calendario delle assemblee nel petalo ‘verde’, tutte con inizio alle 21, che vedranno la partecipazione del sindaco Giordano Del Chiaro: martedì 22 settembre Centro Giovani via del Marginone, Santa Margherita, per i residenti della frazione di Santa Margherita; mercoledì 23 settembre Polo Culturale Artèmisia, Tassignano, per i residenti delle frazioni di Tassignano e Colognora di Compito; giovedì 1 ottobre scuola dell’infanzia via di Carraia, Carraia, per i residenti delle frazioni di Toringo, Parezzana e Carraia; lunedì 5 ottobre locali parrocchiali, via di Paganico, Paganico, per i residenti della frazione di Paganico; mercoledì 7 ottobre sala consiglio comunale, Piazza Aldo Moro, per i residenti della frazione di Capannori; mercoledì 14 ottobre sede Donatori di Sangue Fratres, via della Chiesa, Lunata, per i residenti della frazione di Lunata; lunedì 19 ottobre scuola primaria via Immagine dell’Osso, Pieve San Paolo, per i residenti della frazione di Pieve San Paolo.

“Dopo la positiva esperienza realizzata nel petalo ‘azzurro’ adesso proseguiamo nella zona centrale del territorio questo percorso di partecipazione diretta da parte dei cittadini per fare in modo che a Capannori si viva sempre meglio – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro – Ciò può accadere soltanto dotando ogni petalo – ovvero ogni area territoriale – dei servizi, degli spazi pubblici e delle opportunità di comunità che ogni cittadino si aspetta di avere nel posto in cui vive. Crediamo fermamente che le scelte strategiche sul futuro del territorio non debbano essere calate dall’alto, ma costruite insieme a chi questo territorio lo vive ogni giorno: cittadini, associazioni e realtà economiche locali. Il nostro obiettivo è far sentire, con i fatti, a ogni paese che compone la città di Capannori di essere centrale e importante allo stesso modo degli altri, rendendo così reale quel concetto di ‘città estesa’ che Capannori rappresenta. Il nostro territorio, per com’è la sua conformazione, si presta a diventare un modello di città alternativo a quello centro-periferia stile Lucca e tante altre città italiane, realizzando una città estesa su quattro petali, ciascuno in grado di offrire ai cittadini che ci vivono gli stessi servizi e di godere delle stesse opportunità”.

Le assemblee proseguiranno successivamente anche nei territori degli altri due petali. Oltre agli incontri pubblici saranno utilizzati anche strumenti d’indagine demoscopica, in modo da avere un quadro puntuale e completo sui bisogni e sulle aspettative dei cittadini.

Questa la composizione dei quattro petali.