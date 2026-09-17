Il mondo delle due ruote saluta Adelaide Marchetti

Storica appassionata e fondatrice del Velo Club Francesco Moser – Cicli Fanini, era la madre di Stefano Bendinelli

Il mondo del ciclismo lucchese piange Adelaide Marchetti, scomparsa nella mattina di oggi (17 settembre) all’età di 91 anni. Accanto a lei, negli ultimi momenti, il figlio Stefano Bendinelli – figura conosciuta nell’ambiente e legata da oltre cinquant’anni al gruppo Fanini – e gli amati nipoti Rachele, Piergiulio e Alessandro.

Classe 1935, Marchetti era una figura conosciuta e stimata nell’ambiente ciclistico, al quale aveva dedicato per tutta la vita una passione profonda. Aveva cominciato a seguire le corse fin da giovanissima, per poi assumere negli anni Settanta un ruolo diretto nel movimento. Come presidente fondò infatti il Velo Club Francesco Moser – Cicli Fanini, formazione agonistica nata nell’ambito del fan club e attiva con squadre nelle categorie Giovanissimi, Allievi, Juniores e Dilettanti.

Tra i primi corridori seguiti da Adelaide Marchetti con particolare affetto e partecipazione ci fu Ivano Fanini. Negli anni successivi fu vicina anche a Francesco Moser, già durante la sua esperienza tra i dilettanti, e al grande campione Franco Bitossi.

Le fotografie custodite dalla famiglia ripercorrono il suo lungo legame con le due ruote: dalle formazioni degli anni Settanta alle strade del Giro d’Italia, che Marchetti continuava a seguire con l’entusiasmo di sempre. Una storia fatta di corse, amicizie, sacrifici e trasferte, espressione di quella passione genuina che ha contraddistinto un’intera stagione del ciclismo.

L’amore per questo sport entrò profondamente anche nella vita familiare quando la famiglia Fanini convinse il figlio Stefano Bendinelli a intraprendere l’attività agonistica. Conclusa l’esperienza da corridore, Bendinelli è rimasto nel mondo delle due ruote, prima come direttore sportivo alla Fanini, poi come dirigente della Federazione ciclistica italiana e oggi come direttore del Museo Fanini – Amore e Vita di Lunata, proseguendo così la storia che la madre aveva contribuito a costruire e alimentare.

Particolarmente commosso il ricordo di Ivano Fanini: “Con Adelaide se ne va prima di tutto una carissima amica, una persona alla quale ero legato da tantissimi anni e che ha rappresentato una parte importante della mia vita e della nostra storia nel ciclismo. Posso dire che è stata la mia prima tifosa: lo era quando correvo e ha continuato a esserlo anche dopo, quando ho intrapreso il mio percorso da dirigente. Mi ha sempre seguito con affetto, entusiasmo e una fedeltà davvero rara. Adelaide amava il ciclismo in maniera autentica, con il cuore, ed è stata una presenza costante per me e per tutta la famiglia Fanini. Abbiamo condiviso tantissimi momenti, dalle corse dei primi anni fino alle esperienze più importanti. Non era semplicemente un’appassionata, con suo marito Benito, scomparso nel 2012, facevano parte della nostra famiglia sportiva. La ricorderò sempre con enorme affetto e gratitudine. A Stefano, a Rachele, Piergiulio, Alessandro e a tutti i suoi familiari va il mio abbraccio più sincero”.

Il Team Amore e Vita, il Gruppo Fanini e il Museo Fanini – Amore e Vita si stringono attorno a Stefano Bendinelli e ai suoi familiari, ricordando Adelaide Marchetti come una donna capace di attraversare decenni di ciclismo senza mai perdere l’entusiasmo dei primi giorni. Per sua espressa volontà, l’ultimo saluto si svolgerà in forma strettamente privata, alla presenza delle sole persone più care. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Gragnano.