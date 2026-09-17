Impianti di riciclo di assorbenti, i comitati: “Persi tutti i finanziamenti Pnrr in Italia”

Lo sottolinea Liano Picchi , portavoce dei comitati ambiente della Piana. “Il 30 luglio come coordinatore dei comitati ambientali ho reso nota la perdita dei 15 milioni di finanziamenti Pnrr dell’impianto di Salanetti. Ora tocca di nuovo ai comitati dare l’altra notizia ancora più clamorosa della precedente, ovvero che anche tutti gli altri 14 impianti simili che dovevano nascere in Italia, hanno perso i finanziamenti – dice Picchi . – Ciò rende evidente a chiunque che non si tratta di semplici ritardi dovuti alla burocrazia, come in prima battuta i fautori del progetto avevano tentato di rappresentarlo. I ritardi sono dovuti a tutta una serie di problematicità che quest’impianto sperimentale comporta. Pensare infatti di calare nelle singole realtà territoriali un impianto con una storia decennale di tentativi falliti che l’avevano condotto allo smantellamento, era del tutto privo di senso”.

“I fatti hanno semplicemente dimostrato quello che noi abbiamo facilmente previsto fin dall’inizio. E ora non possiamo che biasimare chi continua ad ostinarsi a chiedere di sperperare altri milioni di contributi pubblici pur di procedere. Ancora una volta comunque tocca ai comitati scoprire e rendere pubbliche queste notizie. Possibile che assessori, sindaci, onorevoli, non sapessero ancora niente? E se sapevano perché continuavano a tacere? Troppe le cose che non tornano in questa vicenda. Quello che invece appare in tutta chiarezza è la netta contrapposizione tra il ruolo dei comitati e quello del sindaco Del Chiaro e del suo consigliere Ercolini. Noi mossi dalla preminente motivazione della salvaguardia della salute dei cittadini. Loro disposti a giocarsi soldi (dei cittadini) e la qualità dell’aria (già gravemente compromessa) pur di nutrire la smodata ambizione di fare i primi della classe. I fatti ci stanno dando ragione”.