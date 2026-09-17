In partenza i corsi della Civica scuola di musica di Capannori a Zone

Al via i corsi della Civica scuola di musica di Capannori (MusicZone) nella rinnovata sede di via della Cateratta 32 a Zone.

La scuola, gestita dall’associazione Polyphonia in collaborazione con il Comune di Capannori, anche quest’anno presenta un’offerta formativa ampia con corsi per tutti gli strumenti ad indirizzo classico e moderno (canto lirico e moderno, pianoforte, chitarra classica ed elettrica, flauto, clarinetto, sax, tromba, mandolino, basso e batteria). Attivi anche i corsi rivolti ai più piccoli con il progetto La Giostra Musicalerivolto ai bambini da 0 a 36 mesi ed il corso di propedeutica musicale dai 4 ai 6 anni. Tra le novità di quest’anno il corso di teatro e musica Un palco per tuttirealizzato in collaborazione con l’associazione QuattroquArti.

Un progetto orientato alla massima inclusione che punta a coinvolgere tutti in un’ esperienza musicale e teatrale condivisa. Altra novità il corso Music production & sound desing tenuto da Andrea Guzzoletti e rivolto a chi vuol avvicinarsi alla composizione e produzione musicale, alla realizzazione di colonne sonore, musica per media digitali e videogiochi con le nuove tecnologie.

Particolare attenzione come sempre è dedicata alla musica d’insieme con corsi per gli iscritti rivolti ai diversi generi musicali, classica, pop, rock e jazz. Sabato (19 settembre) dalle 15,30 si terrà un open day per conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti e visitare i locali e i laboratori della scuola.