Scuolabus in ritardo di quasi un’ora all’uscita della primaria di Lunata: famiglie in apprensione

Un ritardo di quasi un’ora dello scuolabus, bambini costretti ad attendere a scuola e famiglie rimaste a lungo senza informazioni. È quanto sarebbe accaduto ieri (16 settembre) alla primaria Don Bosco di Lunata, secondo quanto riferito da Matteo Scannerini, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Capannori, che chiede all’amministrazione garanzie sulla regolarità del servizio e comunicazioni tempestive ai genitori in caso di nuovi imprevisti.

“Un episodio significativo registrato nella giornata di ieri – dice Scannerini – merita di essere condiviso e analizzato. Alla scuola primaria Don Bosco di Lunata, un pesante ritardo dello scuolabus ha causato forti disagi e apprensione tra i genitori degli alunni. A causa, pare, di criticità nell’assestamento dei percorsi e degli orari provvisori di inizio anno, diversi bambini sono rimasti ad attendere nel plesso scolastico per quasi un’ora oltre l’orario di uscita prima che le famiglie, autonomamente e dopo una serie di telefonate agli uffici, potessero ricostruire la situazione”.

“Sebbene si tratti di un caso isolato di questo avvio di anno scolastico, resta un fatto grave che non può essere minimizzato – dichiara il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale –. Comprendiamo le complessità tecniche legate alla prima fase di gestione e alla taratura dei nuovi percorsi, ma è inaccettabile che a pagare il conto delle disfunzioni siano i bambini e le loro famiglie, lasciate senza comunicazioni tempestive”.