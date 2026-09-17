Una t-shirt bianca prima dell’udienza: a Capannori un flash mob per Valentina Tolomei

Un flash mob per ricordare Valentina Tolomei e chiedere giustizia e maggiore responsabilità sulle strade. L’appuntamento con l’iniziativa Giustizia per Valentina è fissato per domani (venerdì 18 settembre) alle 17 nel campo alle spalle di piazza Aldo Moro, vicino alla sede del Comune di Capannori.

Valentina aveva 17 anni ed era una studentessa del liceo delle scienze umane Paladini di Lucca. Perse la vita nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2025 lungo la via Romana, a Paganico, a poche centinaia di metri da casa. La giovane viaggiava in sella alla sua Vespa quando, all’altezza dell’incrocio con via Nuova di Paganico, avvenne lo scontro con una Mercedes condotta da un uomo di Porcari, allora ventinovenne. Valentina morì sul colpo. Il conducente dell’auto, secondo quanto emerso dalle indagini e riportato all’epoca, risultò positivo agli accertamenti su alcol e sostanze stupefacenti e venne accusato di omicidio stradale.

La mobilitazione arriva a pochi giorni dall’udienza fissata per martedì (22 settembre) al Tribunale di Lucca. Nel corso dell’iter giudiziario la difesa dell’imputato ha avanzato una richiesta di patteggiamento a quattro anni, sulla quale è chiamata a pronunciarsi l’autorità giudiziaria. L’iniziativa vuole dunque ribadire, nelle forme di una manifestazione civile e rispettosa, la richiesta di una risposta giudiziaria ritenuta adeguata alla gravità dell’accaduto.

Ai partecipanti viene chiesto di indossareuna maglietta bianca, scelta come segno comune di vicinanza, unione e raccoglimento. L’invito è rivolto alla cittadinanza, alle associazioni e a chiunque voglia stringersi ancora una volta intorno alla famiglia e agli amici della diciassettenne. Il flash mob vuole tenere viva la memoria di Valentina e trasformare il dolore in un richiamo collettivo al rispetto delle regole e della vita umana, affinché tragedie simili non debbano ripetersi.