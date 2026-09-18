Andrea Sgueo in azzurro: il pugile porcarese vola a Zagabria con la Nazionale

Il giovane pugile porcarese Andrea Sgueo torna a vestire la maglia della nazionale italiana Under 15. Sarà impegnato a Zagabria nel torneo internazionale Memorial Ivan Sertić, in programma domani e domenica (19 e 20 settembre). Per lui è la terza esperienza in azzurro, dopo quelle a Lignano Sabbiadoro e in Ungheria.

Cresciuto nel settore giovanile della Pugilistica Lucchese, Sgueo gareggerà nella categoria dei 57 chilogrammi con la nazionale guidata da Patrizio Oliva. Dal 14 settembre è a Latina per il ritiro di preparazione alla trasferta croata, che si concluderà con il rientro lunedì 21 settembre.

La convocazione arriva al termine di un percorso già ricco di risultati: quest’anno Sgueo ha vinto il torneo nazionale Alberto Mura, raggiunto la finale del Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiadoro e conquistato un posto in semifinale in Ungheria. Ha iniziato l’attività pugilistica nel 2016, vincendo subito il titolo nazionale nella categoria Cuccioli, cui si sono aggiunti quelli della categoria Canguri nel 2022 e nel 2023.

Ad accompagnarlo anche il sostegno dell’amministrazione comunale di Porcari. “Vedere Andrea rappresentare l’Italia in una competizione internazionale è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco, Leonardo Fornaciari –. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo, con l’augurio di vivere questa esperienza con entusiasmo e di raccogliere i frutti del suo impegno. Porcari fa il tifo per lui”.