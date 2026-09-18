I lavori|
Capannori e Piana/
Lavori sull’A11 verso Firenze, chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio
18 settembre 2026 | 16:18
L’operazione consentirà il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre
Nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto dell’A11 Firenze-Pisa nord compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze.
La chiusura è prevista per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, per proseguire verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la sp61 verso Altopascio e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio.