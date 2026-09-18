Truffe agli anziani, a Massa Macinaia l’incontro di sensibilizzazione della polizia

La polizia nella serata di ieri (17 settembre) ha partecipato nella sala parrocchiale della chiesa di Massa Macinaia ad un incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane, con la partecipazione di personale della questura di Lucca.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della costante campagna di vicinanza della polizia alla cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Nel corso dell’incontro, il dirigente dell’ufficio volanti della questura di Lucca è intervenuto personalmente illustrando le principali modalità operative utilizzate dai truffatori e fornendo consigli pratici e strumenti utili per riconoscere e prevenire tentativi di raggiro, soprattutto quelli perpetrati telefonicamente o nelle abitazioni.