L'iniziativa|
Truffe agli anziani, a Massa Macinaia l’incontro di sensibilizzazione della polizia
Un forte messaggio di attenzione, tutela e prossimità istituzionale con l’ottica di prevenzione fra alcuni dei reati più odiosi
La polizia nella serata di ieri (17 settembre) ha partecipato nella sala parrocchiale della chiesa di Massa Macinaia ad un incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane, con la partecipazione di personale della questura di Lucca.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della costante campagna di vicinanza della polizia alla cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Nel corso dell’incontro, il dirigente dell’ufficio volanti della questura di Lucca è intervenuto personalmente illustrando le principali modalità operative utilizzate dai truffatori e fornendo consigli pratici e strumenti utili per riconoscere e prevenire tentativi di raggiro, soprattutto quelli perpetrati telefonicamente o nelle abitazioni.
L’evento ha rappresentato un momento di dialogo diretto e concreto con i cittadini, particolarmente apprezzato dagli anziani presenti, ai quali è stato rivolto un forte messaggio di attenzione, tutela e prossimità istituzionale.
La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno quotidiano nella prevenzione dei reati, invitando tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a contattare senza esitazione le forze dell’ordine in caso di dubbi o situazioni sospette.
La collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali rappresenta infatti uno strumento fondamentale per rafforzare la sicurezza partecipata e proteggere le persone più vulnerabili dai fenomeni criminosi