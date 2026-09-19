Capannori, sanzioni e interessi cancellati su Imu e Tasi: via alle domande per la definizione agevolata

In un momento storico ancora complesso, l’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro ha approvato un sostegno concreto ai cittadini e al tessuto economico locale. Si tratta di una misura straordinaria per la definizione agevolata dei debiti derivanti da accertamenti esecutivi (esclusivamente per lmu e Tasi) emessi dal comune fino al 31 dicembre 2025 e non ancora affidati in riscossione all’Agenzia delleEntrate (Riscossione Ader o a Ica Spa), il cui regolamento è stato approvato dal consiglio comunale lo scorso luglio.

Grazie a questo provvedimento i contribuenti non in regola con i pagamenti dovuti al comune potranno usufruire dell’abbattimento delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora e versare solo l’importo capitale del debito, con la possibilità di pagamento in una soluzione unica o mediante rateizzazione.

“Con questa misura intendiamo offrire un sostegno concreto a famiglie, attività commerciali e imprese in difficoltà economica permettendo loro di mettersi in regola senza il peso di sanzioni e interessi che spesso raddoppiano il debito iniziale, pagando solo l’importo capitale del tributo e potendo usufruire di una rateizzazione – spiega l’assessora al bilancio, Silvana Pisani –. Mi preme evidenziare che non si tratta di una sanatoria, che è un altro istituto che niente ha a che vedere con il principio dell’adesione alla rottamazione, ma di una mano tesa a chi si trova in una situazione di reale difficoltà offrendo loro un sostegno“.

L’assessora al bilancio Silvana Pisani

Per accedere a questa misura straordinaria, gli interessati devono rivolgersi direttamente al comune entro il 16 ottobre, richiedendo all’ente le pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata, dando cosi avvio all’iter. Per facilitare i cittadini che hanno i requisiti per usufruire di questa misura, l’amministrazione comunale ha inviato una comunicazione al loro domicilio, ma anche coloro che non hanno ricevuto la lettera e pensano di poter usufruire di questa agevolazione possono rivolgersi al comune per ricevere le necessarie informazioni.

Per richiedere all’ente le pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata i cittadini possono recarsi i direttamente presso l’ufficio tributi del comune il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30, preferibilmente previo appuntamento prenotabile sul sito internet dell’Ente al link https://prenotazioni.comune.capannori.lu.it/it/book, onde evitare attese. In alternativa, gli interessati possono inviare una Pec all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it allegando l’apposito modulo debitamente compilato insieme ad un documento di identità valido.

In seguito alla richiesta di informazioni presentata dal contribuente, l’Ufficio Tributi comunicherà le pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata e il contribuente sarà chiamato ad accettare o meno l’ammissione alla procedura entro il 1 dicembre, potendo pagare in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o rateizzare l’importo fino a 24 rate mensili.