Come intervenire in caso di emergenza: a Capannori una lezione di primo soccorso veterinario

Sabato (26 settembre), dalle 10 alle 12, nella sala del consiglio comunale di Capannori si terrà un incontro dedicato al primo soccorso veterinario promosso dalla Lav in collaborazione con il comune. Protagonista dell’appuntamento sarà il dottor Alessandro Bianchi , medico veterinario e direttore sanitario della Clinica Veterinaria San Jacopo di Altopascio , che esporrà ai proprietari di cani e gatti cosa fare e non fare per un primo soccorso .

Si tratta del primo di un ciclo di tre incontri il cui obiettivo è trasformare il ‘proprietario di animali’ in un ‘compagno consapevole’ . A moderare l’incontro sarà Elena Moutier .

“Il benessere degli animali è una priorità per questa amministrazione – spiega l’assessora alla tutela degli animali, Claudia Berti –. Per questo già negli scorsi mesi abbiamo promosso con le associazioni del territorio alcuni corsi gratuiti, come quello con le educatrici cinofile e quello dedicato al soccorso per picconi e colombiformi. Ora facciamo un passo in più, con un percorso di primo soccorso veterinario rivolto ai proprietari degli animali domestici, perché conoscere le prime modalità di intervento può essere importante quando ci troviamo davanti a un animale in difficoltà. Grazie a Lav per essere ancora una volta al nostro fianco in questo impegno”.