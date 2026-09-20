Torna a Boveglio la Festa dei tesori del bosco: protagonista il miele

Torna la Festa dei tesori del bosco a Boveglio di Villa Basilica la prossima domenica (27 settembre). Quest’anno è dedicata al miele.

A partire dalle 10 del mattino fino alle 18 di sera la piazza Cristoforo Colombo e limitrofe saranno animate da un variegato mercatino artigianale e street food con tanto buon cibo. Per tutto il giorno grandi e piccini potranno divertirsi insieme a Ridolina, associazione di volontariato la cui attività trova ragione e ispirazione nella terapia del sorriso e che opera principalmente nei reparti ospedalieri e in tutti i contesti socio sanitari attraverso la figura del clown.

All’interno del teatro, in piazza, ci sarà uno speciale viaggio alla scoperta del favoloso mondo delle api e della produzione del miele, tra foto, video e strumenti del mestiere. Nel primo pomeriggio, con partenza alle 15,30, si potrà visitare il bellissimo castagneto secolare vicino al paese, con una piccola lezione sui castagni e sul fiore dei castagni tenuta dal dottore forestale Massimo Giambastiani. La visita è gratuita e aperta a tutti, grandi e bambini: per partecipare è necessario che ogni partecipante porti con se un paio di scarpe di ricambio all’interno di un sacchetto ben chiuso. Il ritrovo è fissato al banchetto dell’associazione Altopiani, in piazza Colombo.

“A causa della presenza delle peste suina sul nostro territorio, che, come sappiamo, non colpisce gli uomini, ma solo i suini domestici e i cinghiali – spiega a questo proposito la presidente di Altopiani Officina Futura, Katia Sebastiani – dobbiamo attenerci ad alcune, semplici regole impartite dal servizio sanitario. Dal momento che per arrivare al castagneto monumentale attraverseremo una zona boschiva, dovremo semplicemente cambiarci le scarpe prima di rientrare in paese, una volta terminato il trekking, per poi lavare e disinfettare, a casa, quelle utilizzate nel bosco. Non c’è niente di difficile e vi spiegheremo tutto alla partenza, ma è importante che tutti i partecipanti ricordino di portare con sé un cambio di calzature”.