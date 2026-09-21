Capannori, firmato l’accordo per acquedotto e fognature: piano da 9,5 milioni di euro

Siglato il protocollo d’intesa tra Comune, Acque Spa e Ait. Investimento sostenuto al 60 per cento dall’ente di piazza Moro e al 40 per cento dal gestore idrico

Siglato il protocollo d’intesa tra Comune di Capannori, Acque spa e Autorità idrica Toscana per l’estensione della rete dell’acquedotto e della fognatura sul territorio capannorese. È stato annunciato questa mattina (21 settembre) dal sindaco, Giordano Del Chiaro, dal vicesindaco, Matteo Francesconi, dal presidente di Acque spa, Simone Millozzi, da Antonio Bertolucci del consiglio di amministrazione di Acque e da Alessandro Mazzei, direttore generale di Ait, intervenuto da remoto.

Si tratta di un programma pluriennale di interventi da 9 milioni e 476.500 euro per estendere le reti di acquedotto e fognatura e portare i servizi idrici nelle aree del territorio di Capannori che ne sono ancora prive o che risultano servite solo parzialmente. Le opere più urgenti saranno realizzate nel quadriennio 2026-2029. L’intervento nasce principalmente dalla necessità di colmare un ritardo infrastrutturale che interessa storicamente alcune zone del territorio. In particolare, la diffusa disponibilità di risorse sotterranee ha portato una parte significativa della popolazione a utilizzare pozzi privati per l’approvvigionamento idrico, limitando l’estensione della rete acquedottistica pubblica. Ciò consentirà quindi di garantire ad un numero maggiore di cittadini l’accesso a una fonte di approvvigionamento sottoposta ai controlli previsti per il servizio idrico pubblico, con maggiori garanzie in termini di monitoraggio e sicurezza dell’acqua potabile.

“La firma di questo Protocollo d’Intesa – sostiene il sindaco, Giordano Del Chiaro – rappresenta un passaggio fondamentale per l’estensione della rete idrica sul nostro territorio, e in parte minore della rete fognaria, portando cosi questi servizi pubblici essenziali nelle zone del territorio che ne sono ancora sprovviste. In particolare, andremo a dare una risposta importante nei paesi della zona centrale del territorio, ovvero Santa Margherita, Tassignano, Paganico, Carraia e Capannori. L’acqua è un bene pubblico primario e garantire ai cittadini l’accesso alla rete pubblica è una delle priorità della nostra amministrazione. Grazie alla sinergia con Acque avviamo un importante piano strategico pluriennale condiviso di interventi, con una programmazione strutturata, che consentirà la realizzazione di oltre 15 chilometri di nuove condotte idriche. Da parte nostra l’impegno economico sarà piuttosto consistente, aggirandosi sugli oltre cinque milioni e mezzo di euro”.

“Questo accordo – evidenzia il presidente di Acque, Simone Millozzi – dimostra quanto sia importante la collaborazione tra gestore, amministrazioni locali e Autorità Idrica Toscana per trasformare la pianificazione in opere concrete. Parliamo di un programma infrastrutturale particolarmente rilevante, soprattutto dal punto di vista acquedottistico ma non solo, che è stato possibile costruire grazie a una visione condivisa e a un significativo impegno economico anche da parte del Comune di Capannori. Quando i territori scelgono di affiancare il gestore anche sul piano degli investimenti, si creano le condizioni per accelerare la realizzazione di interventi strategici e dare risposte più rapide ai cittadini, nel rispetto degli equilibri e dei principi che guidano gli investimenti sull’intero territorio servito da Acque”.

“Capannori – aggiunge Mazzei – è uno dei comuni con il maggior numero di cittadini non serviti dall’acquedotto pubblico. Oggi facendo dei controlli sempre più mirati e completi credo che diventi importante che tutti possano allacciarsi all’acquedotto pubblico. Si tratta di un servizio che nessun privato può garantire. Abbiamo tutti gli elementi per cui questo protocollo possa essere da esempio per tutti gli altri territori. Si tratta di opere di urbanizzazione che vanno a colmare dei deficit infrastrutturali”.

“Si tratta di una riflessione che ci permette di prendere coscienza del fatto che il problema esiste e lavorarci”, continua Bertolucci.

“Stiamo programmando sul lungo periodo e questi interventi vanno in questa direzione. Sembrava che l’acquedotto non fosse una priorità dei capannoresi – conclude il vicesindaco Francesconi – ed invece passando il tempo abbiamo percepito un cambiamento. Andiamo in contro ad un’esigenza, che per una parte di Capannori sembrava non realizzabile. Fare ciò è un elemento di serietà. Faremo una serie di incontri pubblici sul territorio per farlo con la cittadinanza”.

L’investimento complessivo, come detto, ammonta a 9 milioni e 476.500 euro. Di questi, circa 4,5 milioni di euro sono destinati alla prima parte del programma, mentre i restanti 5 riguardano la seconda fase del masterplan. La spesa sarà sostenuta per il 40 per cento da Acque e per il 60 per cento dal Comune di Capannori, con la quota a carico del gestore concentrata principalmente nella prima fase degli interventi. La definizione delle priorità tiene conto sia dell’estensione delle infrastrutture da realizzare sia del numero delle potenziali utenze che potranno essere raggiunte, elemento che varia significativamente a seconda delle diverse aree interessate. Acque assumerà le funzioni di soggetto progettista e stazione appaltante, occupandosi inoltre della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, delle procedure di affidamento e del collaudo delle opere. Il Comune di Capannori da parte sua verificherà la ricognizione degli acquedotti e delle fognature interessati dagli interventi di estensione previsti dal protocollo e provvederà insieme al gestore idrico al censimento delle utenze potenzialmente servibili, a dare adeguata informazione alla popolazione coinvolta delle successive modalità di allacciamento.

La prima parte del programma, che sarà attuata nel quadriennio 2026-2029, riguarda principalmente l’estensione della rete acquedottistica in diverse aree del territorio comunale: strada provinciale della Madonnina, via del Marginone, via della Chiesa di Tassignano, via del Casalino, via della Santa Margherita Chiesa, via delle volpi, via Luporini e via dei Baccioni. Sono, inoltre, previsti interventi nella località di Paganico, lungo via di Tiglio, in via Marginone Ovest e via dei Malfatti.

Per quanto riguarda, poi, la rete fognaria, il programma prevede opere in via San Martino, via del Chiasso, via di Tiglio e nell’area di via di Tofori, in corrispondenza dell’incrocio con lo stradone di Camigliano.

Tra le opere comprese nella prima fase figurano anche interventi di particolare complessità tecnica, come gli attraversamenti ferroviari lungo la strada provinciale della Madonnina, via del Casalino e via delle Volpi.