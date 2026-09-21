Lavori ai cigli stradali a Capannori, Rontani: “Disparità di trattamento fra la zona centro-nord e il sud del territorio”

Sicurezza stradale e manutenzione del territorio a due velocità nel comune di Capannori. A sollevare il caso è il consigliere comunale Paolo Rontani di Capannori Cambia che, analizzando le determine pubblicate all’albo pretorio relative allo sfalcio dell’erba e alla cura delle banchine, denuncia una forte disparità di trattamento tra le frazioni della zona nord e quelle del Compitese e della zona sud.

“Dopo aver letto il pezzo relativo al primo lotto del taglio e cura dell’erba lungo i cigli stradali che prevede l’inizio dei lavori per parecchie vie del centro-nord, sono andato subito sull’albo pretorio a cercare l’atto di riferimento — spiega Paolo Rontani L’ho trovato nella determina 1295 del 14 settembre che, appunto, stabilisce un accordo quadro con l’unico operatore vincente (Società cooperativa La Rocca, di Castiglione Garfagnana) il quale ha ottenuto l’aggiudicazione di un accordo a durata biennale, del valore di quasi 140mila euro , e anche, intanto, del primo contratto attuativo per quasi 39mila euro, Iva compresa. Con quest’ultimo, sarà provveduto alla manutenzione delle banchine di una sessantina di strade del centro-nord, la cui messa a norma è ribadita pure nel nuovo codice della strada. Le zone coinvolte vanno da Matraia a Pieve San Paolo, comprendendo anche Marlia, Camigliano, Lammari, Lunata… Ma per le strade della zona sud, cosa fa l’amministrazione di Capannori? ”.

“L’unico atto riferibile che ho trovato, scorrendo all’indietro l’intero albo pretorio è… una delibera di giunta, la 228 del 18 agosto scorso, dove si approva un accordo di collaborazione con il consueto Centro culturale del Compitese, per la manutenzione e valorizzazione della rete sentieristica del Borgo delle Camelie — incalza Rontani —. Ambito già contenuto nell’omonimo progetto, approvato e finanziato con contributo di 10mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nella stessa delibera si dice comunque che, per la manutenzione della segnaletica della zona sud si può stare tranquilli, perché è stata già affidata ad un’associazione nel luglio scorso… Ma allora la viabilità stradale vale zero? I gravi e conseguenti problemi sul tema, sollevati più volte, pure? Guardate che il codice della strada vale tanto al sud quanto al centro-nord. sinistri stradali, spesso per scarsa visibilità, accadono pure lì ma la prevenzione dovuta per tutti dal Comune proprietario, dov’è finita? Io dovrei stare tranquillo, perché in fondo risiedo a Camigliano, però la distinzione tra figli e figliastri per me è intollerabile. Sperando lo abbiate almeno scritto nella lista della spesa, sollecito e pretendo un adeguato e rapido intervento che scavalchi ‘l’urgenza’ dei sentieri e realizzi piuttosto la pluri richiesta manutenzione delle banchine stradali nella viabilità comunale del sud. Prima che accadano brutte cose, tanto temute, a ragione, dai nostri concittadini”.