Scuola primaria di Capannori, il personale scolastico: “Un nuovo plesso, ma ancora tanti disagi”

“La scuola primaria Amalia Bertolucci Del Fiorentino di Capannori, dall’anno scolastico 2025/26, si trova in un edificio nuovo ma non ancora pienamente ultimato. Innanzitutto la nuova scuola è stata progettata per ospitare 10 classi anziché le 15 necessarie, pertanto le 5 mancanti non sono vere e proprie aule ma stanze adattate in modo provvisorio alla didattica con spazi non adeguati a causa delle dimensioni ridotte. Questa sistemazione non risponde adeguatamente alle esigenze della popolazione scolastica che continua ad aggirarsi sui 300 alunni/e”. Lo afferma il personale scolastico che chiede a gran voce l’istituzione di un comitato che coinvolga scuola, famiglie e territorio affinché la parte vecchia della primaria di Capannori sia ristrutturata in tempi brevi, come prevedeva il progetto iniziale, restituendo alla comunità quella parte di aule, laboratori, palestra di cui ha bisogno una scuola a tempo pieno.

“Sono presenti – proseguono – molti bambini e bambine con bisogni educativi speciali e disabilità psicofisiche che necessitano spesso di attività e spazi specifici. La scuola è sede del Centro territoriale di supporto per l’inclusione e quindi è fondamentale la predisposizione di spazi idonei affinché possano essere svolte attività adeguate. Altro punto critico è la mancanza di una palestra all’interno della scuola, pertanto gli alunni e le alunne svolgono l’attività di educazione motoria presso il salone parrocchiale che viene utilizzato anche per attività della comunità e quindi non si trova sempre in condizioni idonee fin dalla prima ora di lezione; tale spazio, oltre a non essere funzionale per la lezione da svolgere, è raggiungibile a piedi con notevoli disagi nello spostamento dei materiali per la motoria”.