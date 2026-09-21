Una piazza piena di tornei ed esibizioni: 29 realtà sportive alla Festa dello Sport

Rovai: “La partecipazione di ieri ci dice che c’è un patrimonio sportivo e associativo molto vivo, e che vale la pena continuare a metterlo in contatto con le famiglie”

Ben 29 realtà sportive protagoniste tra prove, tornei ed esibizioni durate tutta la giornata. La quarta edizione della Festa dello Sport di Porcari ieri (20 settembre) ha fatto registrare un’ottima partecipazione, favorita anche dal sole settembrino che ha permesso di vivere fino in fondo gli spazi all’aperto di piazza Felice Orsi.

La manifestazione, organizzata da Happy Porcari e dal Comune e con il supporto della Croce Verde di Porcari, ha così trasformato per un giorno il centro del paese in una grande palestra a cielo aperto, permettendo ai partecipanti di mettersi alla prova direttamente con molte diverse discipline, dal tiro con l’arco al dodgeball passando da basket, ciclismo, baseball, equitazione, danza, ginnastica artistica, tennis e molte altre attività. La giornata è cominciata con il ritrovo dei gruppi sportivi e la sfilata per le vie del paese, prima dell’arrivo in piazza Felice Orsi e dell’apertura ufficiale della manifestazione. Al momento inaugurale erano presenti la vicesindaca Roberta Menchetti, l’assessora alla cultura Eleonora Lamandini, la consigliera comunale con delega allo sport Susy Rovai e la presidente del consiglio comunale Serena Toschi.

“Il risultato più bello non è soltanto una piazza così piena – ha detto Susy Rovai – ma vedere i più piccoli fermarsi davanti a uno sport che magari non conoscevano, provare, sbagliare, riprovare e scoprire che può piacergli. Una festa come questa funziona davvero quando lascia qualcosa anche dopo che gli stand vengono smontati: una curiosità, una nuova amicizia, magari la voglia di cominciare una disciplina. La partecipazione di ieri ci dice che a Porcari c’è un patrimonio sportivo e associativo molto vivo, e che vale la pena continuare a metterlo in contatto con le famiglie”.