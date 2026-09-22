Ad Artè c’è ‘Voci di terra’ per le celebrazioni dell’anniversario del Comune di Capannori

Ricordare le voci della propria terra significa non lasciare indietro nessuno, restituendo spazio e luce anche al patrimonio dell’oralità, ai margini della narrazione ufficiale e lontano dai riflettori. Voci di terra è lo spettacolo a ingresso libero che si tiene nello Spazio Artè di Capannori, giovedì (24 settembre) alle 21, per la quinta edizione del festival I Musei del Sorriso, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Produzione originale del festival, è realizzato in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dell’istituzione del Comune di Capannori: storie, leggende, memorie orali e personaggi del territorio tornano a vivere sulla scena con lo spettacolo nato da un progetto condiviso con il Comune e in particolare con l’assessorato alla cultura, ideato e realizzato dall’associazione 50&Più Lucca. Non vuole essere una ricostruzione storica tradizionale, ma un atlante emotivo di Capannori: uno spettacolo teatrale in tre atti unici che attraversa racconti, leggende, memorie e testimonianze per restituire l’identità di una comunità attraverso le sue voci, i suoi luoghi e il rapporto profondo tra persone e il vasto territorio capannorese. Regia e drammaturgia sono di Francesco Tomei, che ha guidato il percorso laboratoriale realizzato con il gruppo di adulti di 50&Più Lucca cultura e formazione, protagonisti della rappresentazione.

Un lavoro costruito nell’arco di un anno attraverso il teatro, il racconto e la ricerca, trasformando le memorie raccolte in una drammaturgia corale. Fondamentale è stato infatti il coinvolgimento delle realtà che custodiscono e studiano la memoria locale. Alla ricerca delle fonti sulla storia e sulle tradizioni di Capannori hanno contribuito le associazioni Ponte, La Ruota e il GAC – Gruppo archeologico capannorese, mettendo a disposizione conoscenze, testimonianze e materiali che hanno alimentato il processo creativo con una serie di conferenze realizzate presso il Comune per costruire lo spettacolo. La musica dal vivo del fisarmonicista Fabio Bartolomei accompagnerà la rappresentazione, contribuendo a evocare le atmosfere, le memorie e le sonorità della tradizione popolare.

I docenti Domenico Troiani, Raffaella Cappelli e Matteo Marabotti e agli studenti della 5 G indirizzo scenografia e 5 F indirizzo audiovisivo-multimediale del liceo artistico Passaglia di Lucca hanno partecipato al progetto, dando forma all’immaginario visivo dello spettacolo attraverso la progettazione e la realizzazione di scenografie e costumi. Il loro percorso creativo sarà raccontato anche attraverso una mostra allestita nel foyer dello Spazio Artè, dove il pubblico potrà scoprire il backstage del progetto, i bozzetti preparatori e alcuni materiali che documentano il processo di ideazione e realizzazione dell’apparato scenografico e dei costumi. Un modo per rendere visibile non soltanto il risultato finale sul palcoscenico, ma anche il lavoro, la ricerca e la creatività che ne hanno accompagnato la costruzione. Ne emerge una Capannori raccontata non soltanto attraverso i grandi avvenimenti, ma attraverso le corti, le donne, i racconti tramandati, le leggende, l’acqua, gli alberi, il lavoro, le partenze e i ritorni. Un territorio che nello spettacolo non rimane semplice sfondo, ma diventa esso stesso protagonista. Ricordare le voci della propria terra significa non lasciare indietro nessuno, restituendo spazio e luce anche alle storie del patrimonio dell’oralità come queste, spesso rimaste ai margini della narrazione ufficiale e lontane dai riflettori. Lo spettacolo è ad ingresso libero.

Il festival I Musei del Sorriso è organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con la Diocesi di Lucca nel 300° della sua elevazione ad Arcidiocesi e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.