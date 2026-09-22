Capannori, riparte il servizio gratuito ‘Pedibus’: aperte le iscrizioni

Le iscrizioni sono ammissibili per un massimo di 20 alunni per ciascuna tratta e saranno accolte in ordine cronologico di Protocollo

Sono aperte le iscrizioni al servizio gratuito Piedibus promosso dall’amministrazione comunale, di cui potranno usufruire in totale 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata (20 per ciascuna scuola), che prenderà il via lunedì 12 ottobre.

Il Piedibus è un servizio importante che consente alle famiglie di ridurre l’utilizzo dell’auto per accompagnare i figli a scuola assicurando che i bambini arrivino a destinazione seguendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti. Gli alunni che formano il Piedibus procedono in fila indiana tenendo una corda che costituisce la colonna vertebrale dell’autobus umano e ogni corsa del servizio è assistita da alcuni volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello. Per garantire la massima sicurezza sia i bambini che i volontari sono dotati di un gilet rifrangente.

“Il Piedibus, attivo da diversi anni, è un servizio molto apprezzato dalle famiglie – afferma l’assessora alle politiche educative, Silvia Sarti – e per questo lo riproponiamo anche per questo anno scolastico, con l’intenzione di estenderlo ad altri plessi scolastici. Non si tratta di un semplice sistema alternativo di trasporto verso le scuole, ma di un vero e proprio progetto educativo, perchè diamo ai bambini e alle bambine l’opportunità di iniziare la giornata all’aria aperta, promuovendo uno stile di vita sano e di socializzare con i propri compagni di scuola. Allo stesso tempo questo servizio consente ai genitori di utilizzare meno l’auto per accompagnare i propri figli a scuola con la conseguente diminuzione di concentrazione di mezzi vicino agli istituti scolastici e un aumento della sicurezza negli orari di entrata e di uscita delle lezioni, dando alle famiglie anche la possibilità di conciliare più agevolmente i tempi di cura e i tempi di lavoro”.

Il servizio, gestito da Club, quale servizio collaterale a quello del trasporto scolastico, si avvarrà di accompagnatori delle associazioni di volontariato Auser e Anteas e partirà con ritrovo in piazza Aldo Moro (lato distretto Asl) per la primaria di Capannori, e con ritrovo in piazza Aldo Moro (lato Farmacia Comunale Capannori Centro) per la primaria di Lunata. Per la primaria di Capannori la partenza è fissata alle 7,55 ed il ritorno alle 16,20. Per la primaria di Lunata la partenza è prevista alle 7,55 con ritorno previsto alle 13,20 e solo il martedì e il giovedì giorno di tempo prolungato, il ritorno è previsto alle 15,50.

Giornalmente, su ogni linea Piedibus un accompagnatore incaricato registrerà la presenza dei bambini sul registro mensile, al fine di mantenere il tracciamento in caso di necessità. Alle famiglie sarà consegnata un’informativa su tutte le norme di sicurezza a cui devono attenersi i bambini che utilizzano il Piedibus, mentre agli alunni sarà consegnato un divertente decalogo con le regole da seguire. Le iscrizioni al Piedibus dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo online presente nella sezione Servizi online del sito del Comune o accedendo al seguente link: https://capannori.simeal.it/sicare/benvenuto.php.