Capire il lavoro che cambia per orientare giovani, studenti e imprese: a Porcari nasce ‘JobFest’

Tre giornate di incontri, tavole rotonde e stand informativi per mettere in rete chi cerca lavoro, chi lo offre e chi tutela i diritti dei lavoratori

Un paese cresciuto attorno alle industrie, capace di trasformare il lavoro in sviluppo economico, mobilità sociale e identità collettiva. È da questa storia, ancora ben visibile nel tessuto produttivo della piana, che nasce il JobFest Porcari. Tre giornate, dal 25 al 27 settembre, nel Palazzo di Vetro di piazza Felice Orsi, per mettere in relazione chi cerca lavoro, chi lo offre, chi tutela i lavoratori e chi studia le trasformazioni dell’economia.

A presentare l’edizione zero della manifestazione sono stati questa mattina (22 settembre) il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, l’assessora al lavoro e ideatrice del festival, Madalina Golea, e la presidente della cooperativa sociale La Luce, Franca Isola, che ha co-organizzato l’iniziativa insieme al comune.

Non solo una ‘fiera’ delle opportunità professionali, dunque, ma una tre giorni che prova a tenere insieme la concretezza di un curriculum da preparare o di un colloquio da affrontare e le grandi questioni che attraversano il mondo del lavoro: salari, sicurezza, potere d’acquisto, innovazione, cambiamenti climatici, disabilità e inclusione.

“Porcari è una comunità che sul lavoro ha costruito una parte decisiva della propria storia e della propria identità – ha dichiarato il sindaco Fornaciari –. Ci è sembrato naturale dare vita proprio qui a un appuntamento che sappia parlare ai giovani, alle imprese e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita del territorio. Questa edizione rappresenta un punto di partenza sul quale vogliamo continuare a investire”.

“Formare i giovani al colloquio è essenziale – ha aggiunto Fornaciari –. Molto spesso accade che i ragazzi commettano un errore in buona fede, scambiandolo per un esame universitario: al lavoro non devi dimostrare cosa sai, ma chi sei. Su questo aspetto, la giovane età dell’assessora ha inciso in maniera molto positiva nella scelta dei temi e nella composizione del palinsesto”.

“Abbiamo voluto un festival che offrisse strumenti immediatamente utili, ma che non rinunciasse a interrogarsi su quale lavoro vogliamo per il futuro – ha commentato l’assessora Golea –. Non basta che un’occupazione esista: deve essere dignitosa, sicura, non precaria, capace di formare le persone e di farle crescere. Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica e da esso dipendono inclusione, autonomia e partecipazione alla vita sociale. Per me questo progetto ha anche un significato profondo: sono figlia di operai e sono cresciuta imparando il valore e il rispetto del lavoro. Allo stesso tempo è fondamentale che un territorio riesca a creare le opportunità di incontro, i tavoli di riflessione sull’andamento del mercato del lavoro e degli obiettivi che ci possiamo e vogliamo dare. Portare una riflessione di questo tipo a Porcari significa partire dalla nostra storia per guardare avanti”.

“I pomeriggi del festival saranno dedicati all’approfondimento – ha proseguito Golea –. Abbiamo inserito una sezione importante sull’inclusione delle persone con disabilità affinché i giovani di oggi diventino i creatori di ambienti di lavoro accoglienti domani. Inoltre, proporremo un tavolo su un binomio di cui si parla ancora troppo poco: lavoro e cambiamenti climatici. L’emergenza ambientale crea sì nuove opportunità di sviluppo, ma pone anche seri rischi, a partire dalla tutela della salute e dalla sicurezza dei lavoratori“.

Al festival parteciperanno anche le classi quarte e quinte dell’Itet Benedetti, che hanno inserito gli appuntamenti nel proprio percorso di orientamento.

Il programma

La prima giornata, venerdì (25 settembre), si aprirà alle 9 con Il lavoro sul territorio, incontro curato dal Centro per l’impiego con una panoramica della situazione occupazionale in provincia di Lucca e delle politiche del lavoro della Regione Toscana. Alle 10,30 è prevista una pausa caffè con gli InsuperAbili di Altopascio. Alle 11 seguirà il laboratorio interattivo La ricerca del lavoro, curato da Sara Forese, responsabile risorse umane della cooperativa La Luce. Si parlerà di elementi essenziali della contrattualistica e dei diritti dei lavoratori, tecniche per la redazione efficace del curriculum e strategie per la ricerca attiva di un’occupazione.

Il programma riprenderà alle 15 con Oltre le barriere: il lavoro come diritto e valore. Introdurrà Davide Bertuccelli, garante delle persone con disabilità. Interverranno Giulio Sensi e Martina Francesconi per la Fondazione per la Coesione sociale e il Centro di ricerca Maria Eletta Martini; Lucia Salvadori e Camilla Simonetti per la Zona distretto della Piana di Lucca dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, e Simone Carrara, presidente degli InsuperAbili. Alle 17 l’attenzione si sposterà su Cambiamenti climatici e innovazione nelle imprese. A introdurre sarà Roberto Guidotti, consigliere provinciale con delega alle politiche del lavoro. Enrico Fontana di Lucense affronterà il tema dei nuovi materiali e dei processi produttivi nei settori cartario ed edilizio, mentre Pasquale Sgrò, autore de L’altro ispettore, divenuto fiction Rai, ed ex ispettore del lavoro, parlerà di sicurezza tra realtà, narrazione e impegno pubblico.

I pomeriggi del sabato e della domenica sono stati dedicati alla riflessione sul lavoratore e sul mercato.

La mattina di sabato (26 settembre) sarà dedicata soprattutto alle opportunità concrete. Alle 9 Alessandro Rosati, della task force Giovanisì, presenterà il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Dopo la pausa delle 10,30 con gli InsuperAbili, alle 11 apriranno gli stand informativi e inizieranno le simulazioni individuali dei colloqui di lavoro con i recruiter. Saranno presenti Giovanisì, Europe Direct Lucca-Viareggio, Fondazione Tab e agenzie interinali locali. Alle 17 spazio poi ad uno degli appuntamenti principali della manifestazione: la tavola rotonda Tutele del lavoro, dinamiche salariali e potere d’acquisto, moderata dal direttore di Lucca in Diretta, Enrico Pace. Parteciperanno Massimiliano Bindocci della Uil, Michele Folloni della Cisl, Sara Giovannini di Confcommercio, Fabrizio Simonetti della Cgil e Alberto Susini della Camera di commercio.

La chiusura, domenica (27 settembre) alle 17, sarà affidata invece all’incontro Economia, finanza e lavoro: dinamiche globali e prospettive locali. Protagonista sarà Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all’Università di Pisa ed ex sindaco di Massa, chiamato a mettere in relazione i grandi movimenti della finanza e dell’economia internazionale con le loro conseguenze sulla vita delle imprese, sui salari e sul lavoro nei territori.