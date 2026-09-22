Modestino (Capannori Corre!): “Estensione del servizio del sottosuolo un dovere verso la qualità della vita dei cittadini”

“Fin dall’inizio del nostro mandato, come gruppo consiliare – dichiara la capogruppo, Marianna Modestino – ci siamo poste l’estensione dei servizi del sottosuolo tra i nostri obiettivi primari. Garantire l’accesso all’acqua potabile pubblica controllata e una rete fognaria è, secondo noi, un dovere verso la salute e la qualità della vita delle nostre cittadine e dei nostri cittadini“.