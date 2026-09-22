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Modestino (Capannori Corre!): “Estensione del servizio del sottosuolo un dovere verso la qualità della vita dei cittadini”
La capogruppo: “Un ringraziamento va all’amministrazione e agli enti coinvolti per l’importante lavoro di pianificazione”
Il gruppo consiliare Capannori Corre! esprime grande soddisfazione per la firma del protocollo d’intesa tra Comune di Capannori, Acque spa e Autorità idrica Toscana, che “darà il via a un importante piano di investimenti sulla rete dei servizi essenziali del sottosuolo. L’estensione dei servizi del sottosuolo sul territorio comunale rappresenta una vittoria fondamentale per le comunità locali”.
“Fin dall’inizio del nostro mandato, come gruppo consiliare – dichiara la capogruppo, Marianna Modestino – ci siamo poste l’estensione dei servizi del sottosuolo tra i nostri obiettivi primari. Garantire l’accesso all’acqua potabile pubblica controllata e una rete fognaria è, secondo noi, un dovere verso la salute e la qualità della vita delle nostre cittadine e dei nostri cittadini“.
“Siamo particolarmente felici di vedere inserite nel primo quadriennio di interventi zone chiave come via di Tiglio e via del Marginone. In queste frazioni, da anni, i residenti hanno chiesto in modo compatto e forte che si mettesse mano a queste carenze infrastrutturali. Veder riconosciute le loro istanze in un piano concreto da oltre 9,5 milioni di euro – prosegue Modestino – dimostra che l’ascolto del territorio e la tenacia ripagano sempre. Un ringraziamento va all’amministrazione e agli enti coinvolti per l’importante lavoro di pianificazione”.
“Come gruppo consiliare – conclude Modestino – continueremo a seguire da vicino le fasi successive, dall’informazione ai cittadini sulle modalità di allacciamento fino all’effettivo avvio dei cantieri, affinché ogni frazione di Capannori possa finalmente disporre di servizi pubblici essenziali adeguati alle loro esigenze“.