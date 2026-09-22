Scuola primaria Capannori, FdI: “Una scuola nuova non basta, serve una programmazione all’altezza”

“La segnalazione del personale della scuola primaria di Capannori non può essere ignorata. Non intendiamo limitarci a riprendere quanto già denunciato, ma crediamo sia necessario porre una domanda all’amministrazione comunale: come si è arrivati alla realizzazione di un nuovo plesso senza che oggi tutti gli spazi necessari risultino pienamente adeguati alle esigenze della scuola?”. Lo dichiarano Eleonora Vaselli, Elisabetta Triggiani, Lido Moschini e Matteo Petrini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

“Una scuola a tempo pieno, frequentata da circa 300 bambini, deve essere progettata guardando alle esigenze reali e anche a quelle future. Gli spazi per la didattica, l’inclusione, l’attività motoria e la socialità – aggiunge FdI – non possono essere considerati aspetti secondari o rinviabili”.

Vaselli e Triggiani, componenti della commissione edilizia scolastica, sottolineano: “Porteremo queste criticità all’attenzione della commissione e chiederemo all’amministrazione comunale di chiarire quali interventi siano ancora necessari, quali risorse siano disponibili e soprattutto quali siano i tempi previsti. È fondamentale che chi vive quotidianamente la scuola venga ascoltato nelle scelte che la riguardano”.

Moschini e Petrini aggiungono: “Questa vicenda pone anche una questione più generale di metodo. Quando si realizza un’opera pubblica così importante, bisogna chiedersi se il progetto sia realmente adeguato alle esigenze della comunità che dovrà utilizzarlo. Oggi quelle esigenze vengono segnalate direttamente dal personale scolastico e meritano risposte precise, non rassicurazioni generiche”.