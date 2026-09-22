Un pomeriggio di musica e festa a Castelvecchio di Compito Alto con ‘Voci e colori’

Castelvecchio di Compito Alto domenica (27 settembre) ospiterà un’ iniziativa intitolata Voci e colori – Arte nel borgo in festa, organizzata dall’associazione Noi e il Terzo Mondo odv in sinergia con il Cuamm, medici con l’Africa, il patrocinio del Comune di Capannori e soprattutto con la collaborazione degli abitanti e dei volontari di tante associazioni di Colle, Castelvecchio e Ruota, come il gruppo autonomo dei donatori di sangue, il gruppo sportivo e l’associazione La Vallinella.

L’evento, finalizzato a raccogliere fondi da destinare alla Maternità dell’ospedale di Pujehun in Sierra Leone, propone un pomeriggio di musica e festa ed una serata con apericena e concerto.

Dalle 17 alle 20 tutti, dai bambini agli adulti, avranno l’occasione di diventare artisti per un giorno e portare a casa un ricordo personalizzato, divertendosi con i laboratori di pittura e creatività ad accesso libero organizzati a cura della professoressa Marchetti dell’Ic Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio, del professor Biagini del Liceo artistico serale di Lucca, degli artisti del Fabrique di Lucca e dall’aps La Fonte del Sorriso di Castelvecchio.

Nel pomeriggio si terrà una narrazione animata dell’autrice Rossella Baiocchi e in serata con il ciclista estremo Emiliano Galli. Alle 17,30 è in programma una passeggiata con Chino Orsi dell’associazione La Ruota per scoprire angoli inattesi del borgo. L’esplorazione del borgo offrirà anche mostre fotografiche sul tema della maternità.

Per la parte musicale a partire dalle 17 concerto con la new band Gruppo Ricco della Jam Academy. Al tramonto sarà la volta dei Panic at the Sagra, con alle tastiere Matteo. Dopo l’apericena (Food Trucks con specialità locali e vin brulè) e gli interventi della dottoressa Elisabetta Pfanner e della ginecologa Federica Mei di Ruota, volontarie del Cuamm Medici con L’Africa. Alle 21 si terrà il concerto della Corale Santa Cecilia di Marlia e della Corale Domenico Pucci di San Ginese, dirette dal Maestro Carlo Pucci, che si cimenteranno in una esibizione speciale.