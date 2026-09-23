Capannori, ad ottobre torna il Folk Studio Festival: un mese di musica e dibattiti ad Artè

Dal 3 al 31 ottobre sette appuntamenti tra concerti, ascolto condiviso, cinema e dibattiti. Quasi tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Folk Studio Festival. È questo l’evento che sarà protagonista al cinema teatro Artè dal 3 al 31 ottobre. L’appuntamento – che ha l’obiettivo di creare un luogo dove ascoltare, incontrarsi e parlare di musica – è stato presentato questa mattina (23 settembre), nella sede comunale di Capannori, dall’assessora alla cultura, Claudia Berti, dal presidente dell’associazione Per Lammari aps, Roberto Franchi, e dal direttore artistico della manifestazione, Simone Martini. Presenti anche i musicisti Igor Santini e Marco Bachi.

La seconda edizione del Folk Studio Festival, ogni sabato, ospiterà sette appuntamenti tra concerti, ascolto condiviso, giovani autori, confronto culturale e cinema musicale.

“Il Folk Studio – spiega Martini – è nato con un’idea molto semplice, ovvero provare a creare uno spazio diverso, dove la musica non sia soltanto qualcosa da ascoltare, ma da vivere“.

“Non abbiamo la pretesa di avere tutte le risposte. Ci interessa piuttosto – conclude Martini – continuare a fare domande attraverso la musica. E soprattutto farlo insieme alle persone che vivono questo territorio. Se il Folk Studio riuscirà a diventare un luogo in cui un artista affermato, un giovane musicista e una persona che semplicemente ama ascoltare musica possono incontrarsi, allora avremo raggiunto il nostro obiettivo“.

“Il Comune di Capannori – dichiara Berti – sostiene con convinzione una manifestazione che arricchisce l’offerta culturale del territorio e che ha il merito di mettere in relazione artisti affermati, nuove realtà musicali e giovani artisti e pubblico. Il Folk Studio propone un modo di vivere la musica che non si limita allo spettacolo, ma crea occasioni di incontro, ascolto e confronto. È una proposta che valorizza il Teatro Arté e contribuisce a costruire una comunità culturale sempre più attiva e partecipe“.

Il programma

Ad aprire il Festival, sabato (3 ottobre), alle 21, sarà Eugenio Bennato con Briganti del presente. Un concerto che attraversa la musica popolare italiana, il Mediterraneo e la ricerca musicale che ha caratterizzato il percorso dell’artista, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Musica Nova, fino a Taranta Power e alla sua esperienza internazionale. I biglietti sono già in vendita su LiveTicket, al costo di 20 euro. Tutti gli altri appuntamenti del Festival sono ad ingresso gratuito.

Sabato (10 ottobre), alle 17, torna uno degli appuntamenti più rappresentativi dello spirito Folk Studio: Ascolto Condiviso, condotto da Giovanni Nocera e Marinella Laura. Un momento per ascoltare insieme una canzone, allargare gli orizzonti musicali e condividere ciò che una musica può significare per chi l’ha scritta e per chi la ascolta. La stessa sera, alle 21, spazio al primo appuntamento del Folk Studio Live, il format dedicato alle realtà musicali e cantautorali del territorio, con Diego Cassettari, Chriaama e Gramigna sui muri“.

Sabato 17 ottobre, alle 17, il Folk Studio apre con una domanda che riguarda tutti quelli che fanno, ascoltano e vivono la musica: Chi decide il futuro della musica? Al Alberto Bertoli, Marco Bachi e Igor Vazzaz, con la conduzione di Igor Santini, si confronteranno sul presente e sul futuro della canzone d’autore. Un confronto aperto anche al pubblico, con l’obiettivo di raccogliere idee e contributi per costruire insieme un manifesto di Capannori, un documento pragmatico per promuovere la canzone d’autore sui territori, fuori dalle sole logiche commerciali. Alle 21, Alberto Bertoli tornerà sul palco insieme a Igor Santini per un originale concerto-intervista, tra musica, parole e dialogo.

Sabato 24 ottobre, alle 21, sarà ancora il momento del Folk Studio Live, con Beata la Noia, Marchini e Andrea Brunini.